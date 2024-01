En un video publicado en redes sociales, María Elena Delfín Valdez, esposa del cantante ‘El Mimoso’, reconocido por ser el exvocalista de la Banda El Recodo, denunció que desde hace meses sufre de violencia física y emocional.

“Temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, explicó la mujer con la que el cantante anunció su matrimonio en 2020. “Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existen 2 carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso, no sé si es porque sea figura pública”, agregó.

Después de que afirmara que decidiera exponerse como última medida “porque ya no sé qué hacer”, detalló que Luis Antonio López Flores️️️ ️tiene abiertas causas. La primera de ellas con fecha del 4 de agosto (folio 099967/2023) y la segunda del pasado 14 de diciembre (folio 162758/2023).

“Si algo me sucede es completamente responsabilidad de él”, argumentó. Posteriormente, escribió a través de sus historias que no le daba importancia a las supuestas agresiones “por miedo a las consecuencias, por vergüenza me quedaba callada y dejé de compartirles, pero aquí estoy dándole la cara a mi realidad”.

‘El Mimoso’ develará su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas

Aunque hasta el momento, ‘El Mimoso’ no se ha referido públicamente a las acusaciones, ha promocionado la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas para celebrar sus 31 años de carrera este 16 de enero.

“Gracias a Dios por todas estas bendiciones derramadas en mi vida. Todo por ti”, escribió al compartir el cartel. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar por parte de los usuarios, quienes le han dejado mensajes relacionados con la denuncia de su esposa.

“¿Por qué tus letras son muy bonitas y maltratas a tu esposa?”, “¿apoco si muy macho pegándole a las mujeres?”, “merecemos tu versión de lo que tu esposa dice, si ya no la quieres existen las separaciones, pero a una mujer no se le golpea ni física ni psicológicamente al grado que tema por su vida, con razón se te ha visto muy borracho en las últimas presentaciones”.

Algunos comentarios lo defienden, como quien se resiste a opinar hasta no comprobarse, pero la mayoría lo atacan al asegurar que debe pagar por maltrato. “Golpeador, ¿cómo le pones la mano encima a una mujer”, “te dejaré de seguir”, “que te refundan en el bote” o “no cabe duda que los excesos están tirando tu carrera a la basura”, se lee.

¿Quién es ‘El Mimoso’?

El nacido en Sinaloa es un exponente de regional mexicano que consiguió la popularidad en 1998 tras su ingreso a Banda El Recodo tras una audición con Germán Lizárraga cuando tenía 19 años.

Después de que le pidieran cantar 3 canciones a capella, fue invitado a sumarse a la alineación en lugar de Julio Preciado, agrupación en la que permaneció hasta 2009. A su salida inició una trayectoria como solista con canciones como ‘Típico clásico y ‘Tu mentira’.