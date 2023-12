Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, anunció este jueves que renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y evalúa unirse a la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de Morena.

“Renuncian, junto con su servidor, en esta etapa. Estaremos en próximas semanas presentando otras 20 mil renuncias. Quiero transmitirles también que no solo presentamos la renuncia ante el órgano político, sino que estamos solicitando ante el Instituto Electoral que se dé de baja a estos militantes del padrón del PRI. Los presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México”, apuntó Rubalcava en su mensaje a medios.

Además añadió: “Hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en el acompañamiento a la doctora Claudia Sheinbaum. Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes y sin duda parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos tenido reuniones permanentes y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora marca una pauta de apertura que hoy no encontramos en el Frente Amplio”.

Rubalcava tenía la intención de contender para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones 2024, incluso pidió licencia como alcalde de Cuajimalpa hace unas semanas para participar en el proceso interno del Frente Amplio (PRI, PAN y PRD).

No obstante, el 18 de noviembre, el Frente Amplio designó como aspirante al panista Santiago Taboada, luego de abandonar el proceso en donde se planeaba que hubiera debates, encuestas y la elección de un aspirante común de la alianza.

El mismo día en que se designó a Taboada, Adrián Rubalcava anunció que saldría del PRI y criticó a la dirigencia nacional priista y a su presidente, Alejandro Moreno. Apuntó que ‘Alito’ lo había utilizado y tracionado, pues le habría prometido que apoyaría su candidatura en el Frente.

“A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”, declaró Rubalcava en noviembre.