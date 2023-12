Siboldi augura una buena semifinal entre Tigres y Pumas

By

Los Tigres accedieron a su segunda semifinal de Liga MX de forma consecutiva en este 2023, donde se enfrentarán a los Pumas, llave en la que guardan mesura, al menos así lo dejó ver Robert Dante Siboldi. El estratega charrúa señaló esperar una serie muy complicada ante una escuadra bien dirigida y con rivalidad de por medio entre ambos clubes.

Hay que ser mesurados nosotros por respeto al rival que nos tocará en turno, está bien dirigido por el ‘Turco’ (Mohamed), hay que ir con pie de plomo, siendo mesurados y preparados para ir a jugar allá, sacar buen resultado y cerrar en casa. Con Pumas será muy buena semifinal, hay rivalidad deportiva entre los equipos, será competitiva”, comentó Siboldi.

Nos queda una fase de semis muy dura y el partido de ida será fundamental como en esta serie con Puebla. Vamos a C.U. a buscar un buen resultado para cerrar bien en casa”, expresó el director técnico al término del cotejo con la ‘Franja’.

Por otro lado, el timonel sudamericano explicó el cambio de André-Pierre Gignac, quien abandonó “muy apenas” el campo por Nicolás Ibáñez.

Lo de André es algo normal que viene de dosificar la participación, ese aspecto, no me fijo, el tema del equipo, lo individual no tengo duda que iba a seguir, previmos cuidarlo para el siguiente partido, venía de una lesión y había que dosificar, hizo buen partido”, agregó.

Siboldi aclaró la situación con Luis Quiñones, elemento que no jugó por una molestia en el calentamiento, entrando Raymundo Fulgencio en su lugar.

Mañana se le hará un examen y se le va a saber ahí que es lo que tiene de gravedad en la lesión, una sorpresa que en el calentamiento tuvo la molestia, Ray entró en acción y cumplió un buen partido, nos da tranquilidad que tenemos jugadores que entrenan en volumen”, finalizó.