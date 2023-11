Cañeros y Venados blanquean a sus rivales y amarran series en la LMP

Los Cañeros de Los Mochis y Venados de Mazatlán blanquearon el día de ayer a sus respectivos rivales, quienes a pesar de los intentos por hacerse ver en el marcador no pudieron anotar una carrera en lo que fue el segundo partido de las series semanales en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El actual campeón de la liga resolvió en el inning de la suerte, el séptimo rollo, su encuentro ante los Tomateros de Culiacán por 4 carreras por 0 y con ello se adjudicaron también la serie de la semana al sumar dos triunfos.

Otro de los encuentro que terminó con blanqueada fue el que sostuvieron los Venados de Mazatlán y los Sultanes de Monterrey, donde los de sinaloa se llevaron la victoria por la diferencia mínima de 1 carrera a 0 y de paso amarraron también la serie en el Teodoro Mariscal ante unos regiomontano que por más que hicieron no pudieron igual el resultado final.

En cuanto al juego entre Tribus, Max Murphy encabezó la ofensiva de Navojoa al producir 8 de las 11 carreras del encuentro en aplastante victoria de Mayos sobre Yaquis 11 carreras por 2.

Para cerrar la cartelera, los Charros de Jalisco derrotaron 8 carreras por 3 a los Águilas de Mexicali en el segundo juego de la serie que se celebró en la frontera cachanilla, teniendo como figura del encuentro al guaymense Jared Serna, quien produjo par de carreras a la hora cero.

En cuanto al juego entre Naranjeros de Hermosillo y los Algodoneros de Guasave, este tuvo que ser suspendido por la presencia de lluvia y reprogramado para este jueves 9 de noviembre de 2023, donde el actual subcampeón recibirá a los sonorenses en una doble cartelera.

Agenda beisbolera del día

-Naranjeros Vs Algodoneros a las 18:00 horas en Guasave.

-Naranjeros Vs Algodoneros a las 20:30 horas en Guasave.

-Yaquis Vs Mayos a las 20:30 horas en Navojoa.

-Tomateros Vs Cañeros a las 20:30 horas en Los Mochis.

-Sultanes Vs Venados a las 21:00 horas en Mazatlán.

-Charros Vs Águilas a las 21:30 horas en Mexicali.