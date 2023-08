La disputa entre Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez parece un pleito sin fin. El presidente ha reclamado este viernes la resolución del Tribunal Electoral que solicitó esta semana al Instituto Nacional Electoral (INE) que revisara cuatro conferencias matutinas del mandatario porque considera que hubo violencia política de género. “¿Qué van a decidir? ¿Que yo no pueda referirme ya la señora? Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿qué fue lo que dije, según lo cual, se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?”, ha dicho el mandatario. El INE, que sesionó la mañana de este viernes, sancionó a López Obrador por los comentarios, solicitó retirar las transmisiones de las conferencias y le pidió nuevamente que se abstenga de hablar sobre Gálvez.

“Dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género? ¿qué no es cierto que es la candidata de Claudio [X. González] y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador?”, ha lanzado López Obrador este viernes en referencia al empresario fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las conferencias matutinas que fueron denunciadas por Gálvez contenían mensajes en los que el mandatario aseguraba que era “la candidata de la mafia en el poder” y “la candidata de [Carlos] Salinas, [Vicente] Fox, Claudio X. González y otros traficantes de influencias”. La denuncia de la senadora aseguraba que ese tipo de frases reproducían “patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”.

La última mañanera de esta semana se volvió a centrar en Gálvez, a pesar de que el INE ya ha solicitado al presidente no referirse a los aspirantes a la candidatura presidencial. “¿Dónde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber. La política es, si no un arte, una ciencia, un oficio. Pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad, por eso se le llama a la Constitución ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El mandatario continuó: “¿Cómo no voy a poder expresarme? Porque tengo derecho además a la defensa. Que me digan los magistrados del Tribunal en donde está la violencia de género. La señora Xóchitl la escogen los oligarcas para engañar”.

Gálvez ha asegurado en entrevista con EL PAÍS que el presidente “miente con dolo” para tratar de desprestigiarla. La senadora además ha explicado que lleva tiempo sin ver a Claudio X. González, con quien asegura solo tiene contacto por Twitter, donde el empresario le envía por privado los tuits que publica a favor de ella. “No he visto a Claudio X. González, lo vi en la marcha de la marea rosa, lo saludé en una campaña electoral de Margarita Zavala, en un crucero en la campaña de Alejandra del Moral, y en un restaurante en el que pedí permiso para ir al baño, estaba allí y me senté cinco minutos a hablar con él”, ha dicho.

La senadora había denunciado al presidente por violencia de género el 11 de julio. En una primera instancia, el árbitro electoral rechazó la queja porque las transmisiones en las que el presidente cargaba con mayor fuerza habían sido ya retiradas de internet. Sin embargo, este miércoles, el Tribunal Electoral de la Federación falló a favor de la senadora y pidió al Instituto que revisara otras cuatro ruedas de prensa que pueden contener mensajes violentos. Por eso el INE retomó el tema este viernes.