El guitarrista Freddy Gálvez perdió la vida a sus 80 años el pasado 15 de julio. Mientras celebraba su cumpleaños, el rockero sufrió un ataque cardíaco fulminante.

Freddy Gálvez, cuyo nombre completo era Alfredo Enrique Gálvez Méndez, fue un referente del rock and roll en Monterrey, Nuevo León. Incluso, fue reconocido por formar parte de bandas como Los Rockets.

Gálvez murió mientras daba una presentación a dueto con su hijo en el escenario. El músico se desvaneció a la mitad del sencillo ‘Should I Stay or Should I Go’.

“Estábamos con él, acompañándolo, su festejo era musical, había invitados, muchos amigos, músicos, compañeros que conocieron a Freddy durante muchas etapas de su vida. Estábamos todos disfrutando del evento musical”, explicó al diario El Norte una de las personas que estaba con el artista cuando falleció.

¿Quién era Freddy Gálvez?

Alfredo Enrique Gálvez Méndez, apodado Freddy por su primer nombre, nació en 1943 y, aunque se tienen pocos datos sobre su vida personal, se tiene conocimiento que su pasión estaba enfocada hacia la música.

Durante su adolescencia, Freddy Gálvez se unió a una agrupación reconocida del norte del país llamada Los Rockets. En conversación con el podcast de ‘El Baúl del Tío Lalo’, el músico reveló que fue invitado a esa banda por ser dueño de una guitarra eléctrica:

“Recuerdo que, en cuanto a la formación de la banda, Luis Carlos Treviño me invitó. Se enteraron de que yo tenía una guitarra eléctrica por ahí y me invitaron a ser parte de una agrupación que ellos tenían”, explicó el guitarrista en aquel entonces.

Freddy Gálvez tenía un programa en el que hablaba de música. (Foto: Youtube / @rockumental6692)

En aquella entrevista, Freddy Gálvez explicó que, en conjunto de sus compañeros de banda, fueron descubriendo cómo producir rock and roll. Asimismo, comentó que aprendieron a tocar escuchando los diferentes discos de aquel género musical.

Freddy Gálvez es considerado como uno de los pioneros del rock and roll en el norte del país por sus avances en el género musical en México. No se tiene conocimiento de lo que haya hecho el guitarrista después de su paso con Los Rockets, ya que no se lanzó como solista.

En 2014, Freddy Gálvez se convirtió en el conductor del programa RockUmental en el que desglosaba algunos de los aspectos de aquel género musical en México.