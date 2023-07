Excompañero de Checo Pérez: otros pilotos podrían hacerlo mejor en Red Bull

El piloto español Daniel Juncandella, quien fuera compañero de Sergio Pérez en Force India en 2014 siendo piloto de reserva en Force India, indicó en un posteo de redes sociales que el actual líder de IndyCar, Alex Palou, haría el mismo trabajo que el mexicano actualmente en Red Bull.

Juncandella, quien nunca tuvo una oportunidad en F1 a pesar de haber ganador los prestigiosos Master de Macao y el campeonato de la Fórmula 3 Euroseries, escribió en un posteo en Twitter que Palou, compatriota y líder de IndyCar en Estados Unidos, podría llevar al Red Bull RB19 a las mismas posiciones que lo consigue Checo Pérez.

“Sin menospreciar a nadie, ojo, no me malentendáis… Mete pasado mañana a Alex (Palou) en el segundo Red Bull y te hace, por lo menos, el mismo trabajo que Checo. Me juego un brazo. Y repito, no pretendo menospreciar el trabajo de Checo, sino alabar la capidad/nivel de Alex”, dijo el español.

Esta situación ha generado diversos comentarios e incluso han llevado a que el mismo Juncandella dijera indirectamente que el asiento de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se vio impulsado por el dinero que aportó Carlos Slim Domit en su carrera.

“Yo no tuve un millonario detrás para comprar mi asiento. Como tuvieron otros. Y han rendido de forma brillante durante años, no vamos a negar eso”, esto como respuesta cuando un usuario le recordó que cuando tuvo su oportunidad de probar un Fórmula 1 lo terminó en una barrera de neumáticos.

Palou ha buscado un asiento en Fórmula 1 luego de haber obtenido el campeonato de IndyCar en 2021, pero la única oferta final que se ha presentado es la de McLaren donde ha desarrollado diversas pruebas y donde es compañero de Patricio O’Ward.

Desde la era de Sébastien Bourdais en la primera década del presente siglo, los equipos de Fórmula 1 no han volteado a IndyCar para traer nuevos pilotos.