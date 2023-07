México campeón de Copa Oro; se pone la corona

By

Mejor escenario no pudo tener México para levantar su noveno título de Copa Oro, en Los Ángeles, y para resurgir como el gigante de la endeble Concacaf.

El último desafío para el director técnico interino Jaime Lozano y el combinado mexicano fue una Panamá que llegó desinflada al partido final y mareada por la hombrada de eliminar a la Selección de Estados Unidos.

El Tri reparó en cierta medida su prestigio en la zona, después del fracaso en el Final Four de la Liga de Naciones.

Agónica victoria la de anoche, 1-0 ante poco más de 70 mil espectadores en el espectacular SoFi Stadium, que ayuda a dar un paso hacia adelante frente a la crisis deportiva, atizada desde el Mundial de Qatar 2022.

El destino pintó fortuito para los mexicanos. No se encontraron a la Selección de Estados Unidos, favorita a pesar de tratarse de un equipo B, y que, a su vez, despachó a la también favorita Canadá.

Circuito noble desde la fase de grupos con Honduras (4-0) y Haití (1-3), aunque no se evitó un sorpresivo descalabro con Qatar (0-1). Mientras que en la fase final dieron cuenta de los que suelen ser clientes: Costa Rica (2-0) y Jamaica (0-3).

Con Panamá en la final, el escenario era inmejorable para el Tri y su eterno negocio en suelo norteamericano. Así lo hizo valer Santiago Giménez al minuto 88, cuando el alargue amenazaba el ánimo de los suyos con una gran jugada individual.

Pese al dominio, la pelota se le negaba a Henry Martín, quien de milagro no resultó lesionado tras una brutal entrada de Fidel Escobar dentro del área, meritoria de penalti; sin embargo, el árbitro hondureño Said Martínez no sancionó.

Henry, junto a Uriel Antuna, fue participativo en los más de 20 remates que registró el equipo azteca. Pero la estadística, lejos de dar calma, desesperaba.

Para fortuna de Lozano habían variantes, una de ellas la salida de Henry por el Chaquito Giménez, quien despegó con el gol del gane tras un contragolpe orquestado por Orbelín Pineda.

Jaime Lozano está libre desde este momento

El futbol mexicano se inclina con Jaime Lozano, un técnico interino que devolvió una copa al Tri. Ahora, el mismo entrenador afirma que su etapa ha culminado.

“Firmé un contrato para Copa Oro, a partir de ahora estoy libre. Los mexicanos no creemos en los procesos y si hubiera perdido este torneo se tendrían que valorar otras cosas, no sólo el resultado final”.

Felicitado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le dijo que lo veía en el Mundial de 2026, Lozano bromeó con este encuentro.

“No sabía que aquí acababa mi contrato, pensó que estaba para el proceso. Creo que con estos resultados se abren las oportunidades, claro que me gustaría seguir”.

Valoró que otras selecciones de la zona trabajen con sólo entrenador obteniendo continuidad.

“Lo hizo Panamá, también Estados Unidos, si confiamos en el proceso los resultados serán mejores. Si hubiéramos perdido tendríamos que evaluar más cosas que ahora”.

Lozano celebró con su familia el éxito conseguido de forma interina.

El cinco Copas de Oro, Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa sigue haciendo historia como arquero de la Selección Mexicana. Tras ganar la Copa Oro ante Panamá, se convirtió en el máximo ganador de este certamen que data de 1991, con cinco copas. Dejó atrás a los estadunidenses Landon Donovan y DaMarcus Beasley.

Las cinco victorias del mexicano son en 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023. Además, Ochoa impuso la marca del jugador con más partidos en el torneo (25), superando los (24) de Andrés Guardado, ya retirado del Tri.

Tras conseguir la hazaña, el cinco veces mundialista declaró que los logros son gracias al esfuerzo que se realizan día con día.

“Para mí sobre todo es un orgullo que un mexicano tenga ese récord, es lo más importante. Es el resultado de esfuerzo, sacrificio, dedicación, trabajo y constancia. Dedicarlo a la afición, a mi familia que me aguanta y a mis compañeros que me ayudan”.

Además ratificó el apoyo al técnico: “Jaime entiende lo que es representar a México, entiende al futbolista y se ve reflejado en la cancha”.