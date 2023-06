El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este martes 20 de junio desde Palacio Nacional acompañado de gobernadoras y gobernadores de seis estados, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

AMLO organizará celebración por aniversario de triunfo electoral: ¿Dónde y cuándo será?

López Obrador anunció que se llevará a cabo una celebración por el quinto aniversario del triunfo electoral que le permitió ocupar la presidencia del país en diciembre del 2018.

“Invito a todos porque fue el triunfo de todo un pueblo, solo en votación fueron 31 millones de votos, mujeres, hombres, es la elección presidencial con más votos en la historia, por eso no se puede omitir una fecha así, es muy importante”, indicó.

El evento será el próximo 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México a las 17:00 horas. Aunque no detalló si habrá artistas invitados, aclaró que se trata de un festejo por el triunfo del Movimiento de la Cuarta Transformación. “Estamos bien y de buenas, los que andan de mal humor son otros, pero nosotros sí vamos a festejar”, dijo.

Marath Baruch Bolaños será el nuevo secretario del Trabajo tras la salida de Luisa Alcalde

López Obrador nombró a Marath Baruch Bolaños, actual subsecretario del Trabajo y Previsión Social como el nuevo titular de la dependencia tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se convertirá en la nueva secretaria de Gobernación.

“Ojalá sigamos así, que nos ayuden mujeres, ya es igual el número de hombres que de mujeres en el gabinete, eso nunca había sucedido en la historia del país y lo otro es que están entrando jóvenes, en el caso de Marath es joven, creo que tiene la misma edad que Luisa María y es el relevo generacional”, comentó el mandatario y adelantó que mañana dará a conocer una nueva designación.

Marath Baruch Bolaños cuenta con experiencia como servidor público, docente y representante ciudadano. Actualmente es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro dentro de la Secretaría del Trabajo y se desempeñó como secretario particular del Secretario de Relaciones Exteriores del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del 2020. También fue diputado de Morena en la Asamblea Constituyente, encargada de la elaboración de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México, en el período 2016 al 2017.

AMLO se lanza contra Poder Judicial por posible invalidación total de Plan B de reforma electoral

En la antesala de la discusión y votación del proyecto para declarar la invalidez total del Plan B de la Reforma Electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador dijo que no le sorprendía la propuesta ya que la mayoría de las y los ministros están “alineados al bloque conservador”.

“Todo el Poder Judicial, es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia”, acusó y remarcó que enviará una iniciativa para reformar esta división una vez que se elijan a los nuevos integrantes del Congreso de la Unión, en donde requiere de una mayoría calificada para implementar cambios a la Constitución.

Así resolverá Gobierno Federal los conflictos con agricultores en Sinaloa

Luego de las protestas de agricultores en Sinaloa, quienes exigen precios justos para su producción de maíz, el Gobierno Federal resolvió comprar un millón y medio de toneladas del grano blanco a los pequeños y medianos productores y medio millón al gobierno del estado, informó López Obrador.

El mandatario reiteró que ya no se permitirá el uso de maíz transgénico para consumo humano y se controlará su entrada aunque esto implique una discrepancia comercial con el gobierno de Estados Unidos.

“Hay una consulta en puerta, puede convertirse en panel pero es un tema que se debe defender porque hay que cuidar la salud de mexicanos”, sostuvo.

AMLO critica al PAN por inclinarse por Santiago Creel y no apoyar a otros aspirantes

López Obrador criticó al PAN por mostrar preferencia por Santiago Creel para que represente al partido en las elecciones del 2024 y dejar a un lado a otros aspirantes como las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez.

“Estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Creel y están queriendo hacer a un lado a los demás, entonces, no, no pueden hacer a un lado a Xóchitl [Gálvez], Lilly Téllez, todos tienen derecho”, comentó.

El presidente también reprochó que el partido blanquiazul aún no ha definido el método que empleará para elegir al candidato o candidata, mientras que en Morena ya hasta iniciaron los recorridos de los aspirantes a la coordinación por la Defensa de la Transformación.

¿Por qué AMLO visitará Chile en septiembre? Esto detalló

López Obrador viajará a Chile en septiembre para asistir a la conmemoración del fallecimiento del expresidente Salvador Allende, a 50 años del Golpe de Estado orquestado por el general Augusto Pinochet.

“Es para nosotros un asunto muy importante, considero al presidente Allende un pacifista con vocación democrática, creo que es el más importante de los últimos tiempos, lo compararía con Madero, porque en ese tiempo, hace 50 años, se insistía mucho, más que ahora, que la transformación, que los cambios estructurales solo se podían dar por la vía armada y él siempre buscó la transformación por la vía pacífica y por eso fue víctima de una pandilla de rufianes”, apuntó.

El mandatario acudirá por invitación del presidente Gabriel Boric al evento que tendrá lugar el 11 de septiembre, el día en que el gobierno de Allende fue derrocado. Adelantó que antes de esto, hará una parada en Colombia, aunque no detalló los motivos de su visita, y en otro país que aún no define.

AMLO descarta intervenir en proceso de elección interna de Morena

López Obrador reiteró que no opinará sobre asuntos relacionados con la encuesta para elegir a la coordinadora o coordinador de la Defensa de la Transformación y aclaró que su familia tampoco participará en el proceso.

“Estamos iniciando una etapa nueva sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin cargada, y no tenemos favoritos, todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir, va a decidir el pueblo, la gente porque es la auténtica, la verdadera democracia, entonces mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso”, aclaró.

Esto luego de que el excanciller Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la presidencia, propusiera al hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán como titular de una nueva dependencia: la Secretaría de la Cuarta Transformación.

López Beltrán rechazó la oferta el mismo día y aunque agradeció por haberlo tomado en cuenta, señaló que prefiere mantenerse al margen para evitar que acciones como esa pueden ser utilizadas para inclinar la balanza a favor de uno de los contendientes por la candidatura del partido.

AMLO envía segunda carta a gobierno de Israel para solicitar extradición de Tomás Zerón

López Obrador indicó que envió una segunda carta al gobierno de Israel, en este caso al Primer Ministro Benjamín Netanyahu, con el objetivo de solicitar la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señalado de tortura, desaparición forzada y de ser uno de los responsables de formular la “Verdad Histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“No puede ser que Israel proteja, bajo ninguna circunstancia a un torturador, nadie debe de proteger a torturadores en el mundo y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio, estoy seguro que la comunidad judía en México nos va a ayudar también porque no se puede permitir esto”, insistió.

De acuerdo con el mandatario, existe la versión de que Zerón cuenta con la protección del gobierno israelí gracias a la compra del software de espionaje Pegasus durante su gestión, el cual fue creado por la empresa NSO Group, proveniente de ese país.

“Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos y esto en el caso de Ayotzinapa”, sentenció.

AMLO critica a jueza de Cosamaloapan por liberar a ‘Compa Playa’ en una hora

Cuestionado sobre la detención de Angélica “N”, la exjueza de Cosamaloapan, Veracruz, que fue detenida y vinculada a proceso por haber liberado a Itiel “N”, considerado generador de violencia en el estado, López Obrador respaldó al gobernador Cuitláhuac García, quien ha señalado irregularidades cometidas por la funcionaria y advirtió que su gobierno seguirá exponiendo a integrantes del Poder Judicial que “no actúan con rectitud y con honestidad”.

Gobernadores de 6 estados firman en Palacio Nacional convenio IMSS Bienestar

Las gobernadoras y gobernadores de seis estados acudieron a Palacio Nacional a firmar el convenio del programa IMSS Bienestar, el cual tiene por objetivo, brindar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social.

“Con este convenio de coordinación se formaliza una colaboración en materia de recursos humanos, de infraestructura, equipamiento, medicamentos y todos los insumos relacionados”, comentó el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Entre las y los invitados se encuentran Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur; de Colima, Indira Vizcaíno; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Sinaloa, Rubén Rocha; Sonora, Alfonso Durazo y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar. En los seis estados que rigen se reportan 71 hospitales transferidos a la federación, 16 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y mil 6 unidades de salud. En cuanto al personal, cuentan en total con:

Mil 614 médicos y médicas especialistas.

Mil 964 médicos y médicas generales.

4 mil 30 enfermeras.

De estos, 2 mil 049 han sido basificados. Además, cuentan con un avance en el abasto de medicamentos del 96 por ciento.

De acuerdo con López Obrador, las y los gobernadores de los otros 12 estados que firmaron el convenio también serán invitados a Palacio Nacional mientras se elaboran los acuerdos específicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y se logran otros con el resto de entidades como el Estado de México, cuya virtual gobernadora, Delfina Gómez, ya ha sostenido reuniones sobre el tema.