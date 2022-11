El actor Will Smith reapareció públicamente luego de la pasada entrega de los premios Oscar cuando tras una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith subió al escenario para golpear al comediante Chris Rock, lo que le valió un veto de diez años de los eventos de La Academia.

En la promoción de su nueva película Emancipation, se refirió al tema tras pedir disculpas. “Esa fue una noche horrible, como se pueden imaginar. Tiene muchos matices y complejidades. Pero al final del día, simplemente… lo perdí. Estaba pasando por algo esa noche, ¿sabes? No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto. Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre. Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”, dijo a The Daily Show con Trevor Noah.

Asimismo, confió que “fue una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo”, por lo que reveló lo que pasó cuando volvió a casa y su sobrino de nueve años, a quien definió como el niño más dulce, le preguntó sobre lo sucedido. “Se había quedado despierto hasta tarde para ver a su tío Will y estamos sentados en mi cocina y él está en mi regazo y sostiene el Oscar y dice: ‘¿Por qué golpeaste a ese hombre, tío Will?’ Maldita sea. ¿Por qué estás tratando de Oprah conmigo?”.

El filme, dirigido por Antoine Fuqua, se estrenará el 9 de diciembre en la plataforma Apple TV+. Smith da vida a Peter, un fugitivo esclavo que se hace reconocido por unas imágenes que muestran las cicatrices queloides en su espalda tras los maltratos a lo largo de su vida.

“Espero que mi equipo no sea penalizado en absoluto por mis acciones. Creo que todos han hecho un trabajo espectacular. No he pegado ojo pensando que podría haber penalizado a mi equipo, pero haré todo lo posible para asegurarme de que todos sean vistos bajo la luz que se merecen”, expresó a Entertainment Weekly.

Will Smith da positivo a COVID-19

El actor, de 54 años, afirmó en sus redes sociales que resultó positivo en varios test de COVID-19. A través de un video, se le escucha gritar mientras él mismo se pasa la prueba por las fosas nasales en espera de su resultado.

Esto provocó que cancelara un encuentro con la audiencia que veía su próximo proyecto, a quienes sorprendería. Ante ello, les explicó la situación en un enlace de video.