CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Lainez fue uno de los jugadores claves del triunfo de México sobre Francia en el debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. El jugador del Betis aseveró que este fue un comienzo presupuestado por la mentalidad con la que se han preparado para este reto.

“Esta no es una victoria inesperada para nosotros porque para eso trabajamos. Estamos muy contentos porque somos un grupo muy humilde, pero ambicioso porque venimos para ganar todos los partidos que juguemos”, acotó Laínez.

El volante ofensivo asistió en el primer gol tricolor y su aporte siempre fue desequilibrante a favor de México. Diego no escondió la satisfacción por su accionar.

“Me enfoco en lo mío, gracias a Dios soy una persona que valoro lo que me está pasando. Estoy feliz por el equipo, claro que me importa mi actuación, pero me importa más lo colectivo porque salimos unos y entraron otros que metieron gol y con eso me quedo. Todos respondimos”, celebró.

Repetir la hazaña de Londres 2012 esté en los objetivos de esta selección.

“Se ha dicho entre nosotros que venimos a pelear la medalla de oro, pero vamos a ir partido a partido. Nuestro objetivo es lo más alto y tenemos con que lograrlo. Vamos a seguir con humildad y con el trabajo que se caracteriza a este grupo”, puntualizó.