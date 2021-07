CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque para Internet el tema de Yosstop ha sido de burla, críticas y no se han parado de sacar memes, la influencer está viviendo una situación agobiante desde la cárcel.

Recientemente su pareja Gerardo González dio a conocer en su cuenta de Instagram que Yoseline le envió una carta en la que aseguró se encuenta bien pero muy triste.

Me da tristeza que esta situación se distrace de falsa justicia cuando en realidad es una absoluta y desproporcionada injusticia”.

En la misiva la youtuber deja claro que aunque es terca, orgullosa, soberbia, no es mala persona.

Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica etc, tengo muchos defectos y áreas de oportunidad pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario.

Su texto lo finaliza diciendo que sabe que tiene que aguantar y que espera ‘con ansías’ que esto termine pronto.

Eres mi principe y aunque no me gusta ser rescatada, espero que me rescates”, finaliza.