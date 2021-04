GUADALAJARA.- Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda enfatizó que Chivas siempre será favorito sobre el Atlas, pese a los distintos momentos que puedan tener los equipos.

“Por supuesto. Diría que como siempre Chivas es favorito. Nosotros sabemos que es muy importante, nos viene bien estos dos últimos partidos, nos da más confianza para este clásico; las cosas hay que demostrarlas en la cancha”, compartió ‘Tiba’ Sepúlveda.

En la tabla general, tras la victoria de anoche del Rebaño Sagrado ante Monterrey, se ubican a solo tres puntos del cuadro de Atlas y esto hace que lleguen más parejos al partido del sábado. Sin embargo, el torneo que ambos conjuntos tapatíos han tenido, no se puede comparar.

“Claro que no es el mismo parámetro, hay una gran diferencia entre institución. Para nosotros no es un parámetro 22 puntos, para todos los equipos tampoco es malo porque estás en zona de Liguilla. Una institución como Chivas debe estar en los primeros lugares, 22 puntos no es el parámetro. Para Atlas es un buen torneo en general, pero para nosotros no, debemos buscar siempre estar más arriba”, comentó.

Chivas lleva cinco Clásicos ganados al hilo y consideran imperdonable perder el siguiente.

“Debemos salir con mucha hambre de ganarlo, es imperdonable mencionar que podamos perder este partido, te lo digo que lo he vivido desde fuerzas básicas. No se puede perder y menos contra este rival. Tenemos que salir con mucha hambre y con el estilo de juego que hemos manejado, no perder la escénica y dejar el alma, se lo merece está institución y la afición”, culminó.