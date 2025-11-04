Peso ‘amanece’ con pérdidas mientras analiza los ‘pasos’ de la Fed: ¿Cómo abrió el tipo de cambio HOY?

El peso mexicano cae con fuerza HOY 4 de noviembre y se posiciona en el tercer lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas.

El peso mexicano inicia la jornada en terreno de pérdidas ante un mayor fortalecimiento por parte del índice ponderado dólar que cotiza nuevamente sobre los 100 puntos, mientras se siguen asimilando cuáles serán los próximos pasos de la Reserva Federal.

Las cifras de Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 18.5968 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.60 por ciento u 11.21 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“El peso mexicano cae con fuerza y se posiciona en el 3° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es impulsado al alza por el fortalecimiento del dólar, mientras que la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la FED repercute sobre las monedas de economías emergentes con mayor sensibilidad a los diferenciales de tasas, lo que genera una debilidad sistémica en la canasta”, detalló la directora de análisis económico y cambiario de Monex, Janneth Quiroz.



¿Cómo se vende el dólar en ventanillas bancarias HOY 4 de noviembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 19.08 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados, reporta un aumento de 0.28 por ciento, en los 100.16 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que opera en las mil 224.73 unidades suma 0.27 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.09 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.65 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentrael rand sudafricano con 0.95 por ciento, el dólar neozelandés con 0.81 por ciento, el peso colombiano con 0.77 por ciento, la corona sueca con 0.74 por ciento y la corona noruega con 0.73 por ciento.