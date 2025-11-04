Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países.

“No quiero que lleguemos a una invasión terrestre” a Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

“Le dije al presidente Trump”, durante una reunión en Kuala Lumpur el mes pasado, que “los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven mediante el diálogo”, agregó.

El líder izquierdista, que se encuentra en Belén para encabezar la cumbre de líderes de la COP30 del clima el próximo jueves y viernes, aseguró que Estados Unidos podría “intentar ayudar” a los países en su combate al narcotráfico “en lugar de intentar dispararles”.

Lula señaló que el tema será abordado en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista para el 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta.