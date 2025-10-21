Washington. El presidente Donald Trump aseguró este martes que las naciones aliadas en Medio Oriente están listas para enviar tropas a Gaza para confrontar a Hamas si el movimento islamista palestino persiste en sus presuntas violaciones del plan de paz.

“Muchos de nuestros ahora grandes aliados en Medio Oriente, y áreas alrededor, me han informado explícita y claramente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a solicitud mía, de entrar en Gaza con una gran fuerza para ‘poner en orden a Hamas’ si continúa actuando mal”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación se produjo en pleno viaje del vicepresidente, JD Vance, a Israel, para apoyar las gestiones de dos importantes enviados especiales de Trump para apuntalar el plan de paz después de un ataque de Hamas contra tropas israelíes.

“¡Todavía no!”, declaró Trump en su mensaje en Truth Social, en alusión a las supuestas solicitudes de Israel y otros países vecinos para entrar en Gaza. “Todavía hay esperanza de que Hamas haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamas será rápido, furioso y brutal!”, advirtió el mandatario.