Una semana después del inicio del histórico plan para Medio Oriente impulsado por el presidente Donald Trump, “las cosas están yendo, sinceramente, mejor de lo que esperábamos”, declaró este martes en rueda de prensa el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en Israel, donde se reunirá este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El vicepresidente pido a Hamas entregar las armas y afirmó que habrá “algún tipo de clemencia” para los milicianos del grupo armado palestino en el marco del acuerdo alcanzado con las autoridades israelíes.

En este sentido, aseveró que “los puntos incluidos en el acuerdo están claros, y han sido apoyados no solo por Israel sino también por todos nuestros amigos e incluye el hecho de que Hamas tiene que desarmarse y tiene que comportarse”. “Todo esto va a llevar tiempo, (…) pero tengo confianza a que podamos hablar de un lugar en el que la paz dure”, añadió, no obstante, advirtió que “si Hamas no coopera, será eliminado”.

Vance habló en el Centro de Coordinación Militar Civil de Kiryat Gat, en el sur de Israel, donde se han desplegado tropas estadunidenses para supervisar el alto el fuego. “El Gobierno israelí ha colaborado notablemente en la aplicación del plan de Gaza”, aseguró el funcionario.

“Aquí, desde este centro de coordinación, podemos ver a los estadunidenses y a los israelíes colaborando mano a mano para intentar reconstruir Gaza, para introducir una paz duradera”, sostuvo Vance.