Brasil no cierra la puerta a Neymar, aunque Ancelotti le lanza una advertencia

A menos de un año del Mundial 2026, Carlo Ancelotti dejó claro que Neymar aún tiene opciones de volver a la Selección de Brasil, aunque su convocatoria dependerá de que recupere la mejor versión física.

A menos de un año del arranque del Mundial 2026, el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar aún forma parte de los planes para el equipo, pero advirtió que debe cumplir con ciertos requisitos para poder aspirar a ser parte del listado y, con ello, reactivar su carrera internacional.

El estratega señaló en conferencia de prensa, previo al amistoso contra Japón en Tokio, que el exjugador del Barcelona y el PSG tiene un talento que le permiten aspirar a una posición, sin embargo, el delantero deberá recuperar su mejor forma física si quiere volver a vestir la camiseta de la Canarinha.

“Neymar puede rendir al máximo nivel en esta selección sin ningún problema”, dijo el estratega italiano durante la conferencia de prensa. “Cuando está bien físicamente, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo”, expresó el estratega.

El atacante de 33 años no juega con Brasil desde hace dos años, un periodo marcado por lesiones que limitaron su continuidad desde su regreso al Santos, de la liga brasileña, tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita donde no tuvo el brillo que se esperaba tras haber dejado la Ligue 1.

Neymar no viste la camiseta de la Selección de Brasil desde octubre de 2023, justo cuando sufrió una grave lesión de ligamentos en la rodilla. Desde entonces, su recuperación ha sido lenta y sus intentos de volver al más alto nivel se han visto frustrados.

Ancelotti dijo que el equipo está en un buen momento, no solo por el 5-0 ante Corea del Surd el pasado viernes, sino también por la forma en que se desempeñan en el terreno, pero advirtió que la clave es mantener la cohesión en la escuadra.

Lautaro abre el marcador ante la Cremonese

“Brasil quiere jugar un fútbol bonito y puede hacerlo, pero depende de lo que entendamos por ‘jogo bonito’”, explicó. “Hay que jugar bien con el balón, pero también sin él. La belleza también está en el esfuerzo colectivo”.