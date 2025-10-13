Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro perdido en San Miguel de Allende

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual jugador de Pumas UNAM, atraviesa un momento difícil tras reportar la desaparición de su perro Halo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual jugador de los Pumas de la UNAM, vive un momento complicado junto a su familia luego de que su perro de nombre Halo fue reportado como extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa. ¡Ayúdanos a que regrese con su familia!”, escribieron en una publicación en sus cuentas de Instagram tanto el jugador como Colleen Ramsey, esposa del integrante del cuadro universitario donde se muestra una foto de la mascota.

El anuncio se ha extendido por redes sociales para solicitar ayuda tanto de personas locales así como de zonas vecinas, esto en caso de que el perro haya sido rescatado por otra persona fuera de la localidad y llevado con ellos. Tanto el futbolista como su esposa han mostrado imágenes recientes del perrito, así como expresado el amor que sienten por él para que, en caso de que alguien lo tenga, lo regrese tan pronto como sea posible dada la conexión que tienen.

La familia Ramsey ha señalado que están dispuestos a ofrecer una recompensa económica a quien proporcione información confiable que lleve al reencuentro con su mascota.

La búsqueda llevó a que Colleen solicitara ayuda a quien tuviera un dron disponible para poder ampliar la búsqueda y así abarcar más espacio en un menor tiempo y con menos cantidad de gente.

La publicación ha recibido diferentes tipos de comentarios, la mayoría de ellos en apoyo para que puedan encontrar pronto a la mascota, aunque no faltó la persona que, en lugar de eso, expresó su malestar por el desempeño con Pumas y escribió “ya ponte a jugar”, un posteo que de inmediato fue respondido por otros usuarios que fueron más empáticos con la situación.

Lautaro abre el marcador ante la Cremonese

Ramsey iba a ser convocado por la selección de Gales para la fecha FIFA de estas semanas, pero una lesión lo dejó fuera del listado final.