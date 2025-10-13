Valentin Vacherot, de desconocido a estrella: entra al Top 40 de la ATP

El monegasco Valentin Vacherot protagonizó una de las mayores sorpresas del año en el tenis al coronarse en el Masters 1.000 de Shanghái. Su título lo catapultó del puesto 204 al 40 del ranking ATP.

Mientras que el español Carlos Alcaraz mantiene la primera posición del ranking de la ATP, el principal cambio llegó con el ganador del Masters de Shanghái durante el fin de semana, Valentin Vacherot, quien dio un salto dejando el listado de los 200 para incluirse, por primera vez en los mejores 50 del mundo.

Valentin Vacherot, originario de Mónaco, se impuso de forma sorpresiva en el Masters 1.000 de Shanghái, esto después de ganar en la final a su primo Arthur Rinderknech, pero previamente al serbio Novak Djokovic. Además del premio económico que, por primera vez le permite superar la cifra del millón de dólares en la lista de ganancias, se encontraba el otro premio: ingresar a los 40 mejores dentro de la ATP.

Luego de la final en China, el monegasco amaneció en la semana del 13 de octubre de 2025 en el puesto 40, un ascenso meteórico tras haber llegado a ese torneo en la posición 204, lo que significan 164 posiciones.

“¿40 del mundo? ¡Genial!”, dijo Vacherot en declaraciones que rescata la web de la ATP. “Antes de venir aquí, todavía tenía el pequeño objetivo de estar entre los 100 mejores antes del final de la temporada. Sabía que iba a ser muy difícil, porque sabemos lo difícil que es incluso ganar un Challenger. Así que sabía que si quería estar entre los 100 mejores antes del final de la temporada, tenía que ganar algunos”.

El originario de Mónaco admitió que vivió un poco de presión por saber que en la cancha estaba un histórico: Roger Federer, el final increíble de una semana de locura para él.

“Siempre que lo ponían en pantalla, creo que causaba más ruido que después de algunos de los grandes puntos que jugamos. Así de increíble y grandioso es para el deporte. Ayer jugué contra Novak. Hoy conocí a Roger. Es decir, incluso fuera del tenis, es una semana de locos”.

Top 10 del ranking ATP (13 de octubre)

1. Carlos Alcaraz 11.340 puntos

2. Jannik Sinner 10.000 puntos

3. Alexander Zverev 5.930 puntos

4. Taylor Frtiz 4.645 puntos

5. Novak Djokovic 4.580 puntos

6. Ben Shelton 4.100 puntos

7. Álex de Miñaur 3.935 puntos

8. Lorenzo Musetti 3.645 puntos

9. Jack Draper 3.590 puntos

10. Karen Khachanov 3.190 puntos