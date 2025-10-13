El mensaje de Gilberto Mora después del Mundial Sub-20

Tras la eliminación de México Sub-20 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial de Chile 2025, Gilberto Mora envió un mensaje de agradecimiento que conmovió a los aficionados.

La Selección Mexicana Sub-20 quedó eliminada el sábado del Mundial de la especialidad en Chile, esto luego de caer 2-0 ante Argentina, un partido en donde el cuadro albiceleste ejerció presión para inhabilitar a Gilberto Mora y mermar así el ataque del Tricolor.

Luego de la única derrota del cuadro mexicano, quien avanzó del grupo de la muerte con Marruecos, España y Brasil con dos empates y una victoria, Gilberto Mora se tomó un tiempo en sus redes sociales para lanzar un breve mensaje tras haber sido eliminado en un torneo donde, las expectativas, eran altas luego del triunfo ante Marruecos y Chile en los octavos de final.

El jugador de los Xolos de Tijuana agradeció la oportunidad de representar a México.

“Gracias, Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”, indicó el jugador de 16 años, quien este martes alcanzará los 17 años de edad, en su cuenta en Instagram.

La respuesta de los aficionados al mensaje de Gilberto Mora

El mensaje del jugador de Xolos recibió una fuerte cantidad de respuestas por parte de los aficionados mexicanos quienes reconocieron su talento.

“Eres una bomba mijo, México está en buenas manos”, expresó un usuario a quien le siguió “Estamos orgullosos de ti Morita, se vienen cosas mejores”.

Lautaro abre el marcador ante la Cremonese

De hecho, un argentino destacó el talento del mexicano y pidió que se respete el proceso para que pueda desarrollar su talento.

“Gilberto Mora, sos un crack y tenes un futuro extraordinario, como argentino espero que tu selección no te apure, no tienen que cargarte con cierta precisión a esta edad! Recién tenes 17 años, disfruta cada partido, aprende de cada derrota y tenes que divertirte cada vez que tengas la pelota. Saludos de Argentina y el mayor de los éxitos”.

¿Cuántos goles anotó Gilberto Mora en el Mundial Chile 2025?

Gilberto Mora dejó el Mundial Sub-20 Chile 2025 con un total de tres anotaciones y hasta la conclusión de la ronda de los cuartos de final estaba dentro de los 10 máximos goleadores del certamen.