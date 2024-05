Carlos Alcaraz es optimista para Roland Garros

By

El tenista español Carlos Alcaraz cree que estará “al 100% por ciento” en Roland Garros, porque está “contento” con la evolución de la lesión en el antebrazo, que va “muy bien”, aunque necesita “muchas horas en la pista sólo para coger el ritmo” sobre tierra batida.

“Las cosas van bien últimamente, estoy muy contento con todos los progresos (con la lesión). Fue difícil para mí, porque al principio los médicos me dijeron que no iba a ser realmente grave, que sólo iba a tardar unos días, de cinco a siete, y no fue ese el tiempo”, lamentó el murciano.

El español ha tenido problemas los dos últimos meses por una lesión en el antebrazo, perdiéndose las grandes citas sobre tierra batida de Montecarlo, Barcelona y Roma. Sí estuvo en el Mutua Madrid Open en mayo, aunque cayó en cuartos de final ante el ruso Andrey Rublev.

“Estaba lidiando con el dolor, con cómo enfocar mis entrenamientos a la lesión. Jugar el Mutua Madrid Open sin estar al 100 por ciento también fue difícil, pero estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de jugar. Perderme Montecarlo, Barcelona y Roma, torneos muy bonitos, fue duro, pero las cosas están yendo muy bien últimamente y eso es lo que importa. Creo que estaré al 100 por ciento”, avanzó el de El Palmar.

El tenista, de 21 años, ha pasado meses duros por esos problemas, pese a que el año parecía más plácido después de la victoria en marzo en Indian Wells, en su primer título desde el pasado verano en Wimbledon. Sin embargo, Alcaraz no tiene horas en la pista, algo clave en arcilla. “En tierra batida necesitas estar muchas horas en la pista sólo para coger el ritmo, para saber cómo moverte”, analizó.

“Perderme los tres torneos sobre tierra batida y no jugar puntos, sets o partidos antes, va a ser difícil, pero tengo tiempo para practicar con los mejores jugadores, tengo tiempo para jugar sets de práctica, y creo que me será muy útil para estar listo para Roland Garros”, concluyó.