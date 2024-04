El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 16 de abril en compañía del gabinete de seguridad.



¿Cuándo disminuyeron los feminicidios a tasa mensual?

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, dio a conocer una considerable reducción en materia delictiva en nuestro país, específicamente en los delitos de feminicidios.

“En casi todos los delitos tenemos reducciones importantes”, .

Las cifras más recientes muestran que el delito de feminicidios se reportó 71 en marzo de 2024, esto representa un aumento de doce feminicidios que fueron contabilizados durante febrero del mismo año.

Por otro lado el número de robos totales en el país ha disminuido de 45,343 a 44,598 y el delito de robo en autos aumentó de 7,206 a 7299 en el mismo período. Por otro lado el delito de secuestros en el país se ha reducido de 31 a 29, esto entre los meses de febrero y marzo del 2024.

El combate a la delincuencia se ha logrado gracias a la detención de 6 mil 106 presuntos responsables, lo que permite garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas.

El robo de hidrocarburos, el famoso huachicol, aumentó de 4.6 a 4.7 por ciento, entre febrero y marzo de este año.



Gobierno pide a Suprema Corte no eliminar la prisión preventiva

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis María Alcalde, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva, debido a que esto pondría en riesgo la seguridad de todos los mexicanos.

“Ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio”, explicó.

“Hacemos un llamada a la corte a respetar la Constitución, no excederse en sus facultades y considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva tendría para la seguridad”, añadió.

Esta decisión significaría la posible liberación de 68 mil supuestos delincuentes en el país, lo que pondría en riesgo la seguridad de los mexicanos, para lograr impedirlo de deben adecuar las leyes para eliminar la prisión preventiva.

“El número es tan alto porque la problemática está atada a la decisión de los propios jueces”, explicó.

AMLO ordena eliminar análisis de riesgo para dar protección más rápido a candidatos

La titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, anunció que se ha eliminado el análisis de riesgo para las solicitudes de protección de candidatas y candidatos en las elecciones 2024, esto por instrucción del presidente López Obrador.

“Lo hicimos por instrucción del presidente, pero ya lo estamos haciendo de manera ágil. Ahorita no tenemos uno solo en análisis, es inmediata y sin ningún pretexto”, dijo la funcionaria.

Indicó que para esto se ha elaborado un plan de seguridad para las candidatas y los candidatos que los requieren. Hasta el momento se han atendido un total de 250 solicitudes de seguridad por parte de candidatas y de candidatos, mientras que 23 fueron declinadas.

“Tenemos el compromiso de proteger a quienes buscan un cargo de elección popular”, detalló.

Explicó que la solicitudes de protección son recibidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), posteriormente la Secretaría de la Defensa Nacional valora el riesgo y define el nivel de protección que requiere la candidata o el candidato.

“Con esta organización estamos por atender a los contendientes a los puestos de elección (…) continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad”, señaló.

Personas en prisión tendrán derecho a votar

Rosa Icela Rodríguez anunció que las personas que se encuentran en prisión tendrán garantizado el derecho a votar en las elecciones presidenciales 2024, esto después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial decidió establecer las condiciones.

“Las personas privadas de la libertad no sentenciadas emitirán su voto para la presidencia de la República”, explicó la funcionaria.

La jornada electoral en las prisiones del país se realizará a partir el 6 y hasta el 20 de mayo de este año. Se tiene previsto que un total de 232 mil 684 personas podrán votar desde las cárceles del país.

“El voto es un derecho”, subrayó la funcionaria.

¿Qué opina AMLO sobre la denuncia en contra de Ecuador impuesta por Noroña?

Después de que el político Gerardo Fernández Noroña decidió imponer una denuncia en contra del presidente de Ecuador, el mandatario reconoció que él tiene derecho a realizarlo.

“El tiene todo el derecho de hacerlo, fue un asunto muy grave lo de la invasión de la Embajada de México en Ecuador”, explicó.

“Cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido merece ser atendida”, añadió.

Recordó que su Gobierno ya ha presentado “la denuncia ante la Corte de Justicia” y se planea “continuar con ese trámite”.

Adelantó que el día de hoy sostendrá una reunión con la Corte para analizar la propuesta que pide expulsar a Ecuador de la ONU y en caso de que ocurra en algún otro país se promueva un procedimiento legal.

AMLO: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’

AMLO habló sobre el desplome de un helicóptero en calles de la alcaldía Coyoacán y envió su pésame a los familiares de los fallecidos.

A tan solo unos días del segundo debate presidencial, López Obrador hizo un llamado a que “jueguen limpio”.

Ante la amenaza de normalistas de Ayotzinapa de crear un boicot durante las elecciones si antes no se reúne con los padres de los desaparecidos, AMLO descartó que haya algún tipo de riesgo.

AMLO se refirió al conflicto entre Israel e Irán e hizo un llamado a las autoridades israelíes a no responder ante el ataque para que “no escale el conflicto y no aumente la violencia”.

Sobre los registros de los mexicanos en el extranjero que fueron eliminados del padrón para emitir su voto, López Obrador informó que se trata de 39 mil personas.

AMLO anunció que realizará una última gira por el país antes de dejar la Presidencia, por lo que su recorrido será después del 2 de junio tras darse a conocer los resultados de las elecciones 2024.

Al hablar sobre los avances relacionados con el conflicto México-Ecuador, el presidente López Obrador aseguró que el martes 16 de abril tendrá una videollamada con los presidentes de América Latina.