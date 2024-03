Dos perros atacaron a atleta cuando entrenaba; pensó ‘de aquí no salgo’

By

La atleta gijonesa Carmen Suárez Corujo sufrió el ataque de dos perros cuando entrenaba en una carretera, una ruta que ya había realizado. La corredora ahora se recupera en el hospital y recuerda que pensó “de aquí no salgo”.

Los perros, cruza de pitbull y pastor alemán, se le fueron acercando por detrás y ladrando de manera insistente.

“Entonces uno me cogió la pierna y fue cuando los dos me empezaron a morder, por lo que agarré la mochila que llevaba puesta y me defendí, pero resultó igual”, indicó para La Voz de Asturias.

La atleta explicó que le empezaron a morder en la pierna y en el brazo. La tiraron al suelo y pensó “yo de aquí no salgo”.

Un conductor que pasaba por la zona fue vital para que lograra espantar a uno de los perros con el claxon de su auto. El otro insistió en el ataque, pero después dejó de hacerlo.

La atleta Carmen Suárez señaló que los “perros estaban como locos porque llegó la policía, pegaron cuatro tiros al aire, los animales cruzaron el río e iban a atacar a las personas que caminaban por la ruta… Los perros se quedaron por allí cerca, mirando, como diciendo ‘ahí está tirado todavía nuestro botín’”.

La corredora se recupera. Tiene estabilizada una mano porque las mordidas le afectaron un tendón y no tiene movilidad en los dedos.

Asimismo, la atleta indicó que la atacaron mucho en una pierna y en el brazo izquierdo. En la pierna derecha le mordieron en el glúteo, así como en un pecho.