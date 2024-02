AMLO ‘recrimina’ a Trudeau imposición de visas a mexicanos: ‘Canadá está en el T-MEC porque convencí a Trump’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia ‘mañanera’ desde Cancún, Quintana Roo, en compañía de la gobernadora del estado, Mara Lezama, y del gabinete de seguridad.

AMLO descarta participar en cumbre con Trudeau y Biden por esta razón

AMLO descartó participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

López Obrador argumentó que él “ya va de salida” y le quedan tan solo 7 meses de su mandato, por lo que “sería muy difícil”.

“Va a ser difícil que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas, ese es otro asunto. No se cuidó con todo respeto, lo digo es que hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, la política así como es hacer historia, la política es tiempo, es manejo de tiempos ¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral? ¿Es casual?”, destacó.

El presidente agregó que en México empiezan las campañas rumbo a las elecciones 2024 y en Estados Unidos también habrá votaciones en noviembre.

AMLO descarta problemas con Canadá tras exigencia de visas a mexicanos

López Obrador reaccionó a la imposición de Canadá para solicitar visas a mexicanos y aseguró que “se pudieron haber buscado otras opciones, otras alternativas”.

Agregó que hay un “pequeño reproche” para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, debido a que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quería incluir a Canadá en el Tratado de Libre Comercio.

“Pero nosotros les ayudamos, y el ministro Trudeau lo sabe, yo convencí al presidente Trump al decirle que se había planteado el acuerdo con tres países”, dijo AMLO.

Canadá anunció que restablecerá el requisito de visa para los viajeros provenientes de México para frenar la afluencia de solicitantes de asilo que llegan a los aeropuertos canadienses.

¿Cuál es el plan para no afectar a los cenotes en el tramo 5 del Tren Maya?

AMLO aseguró que hay un plan para no afectar a los cenotes que forman parte del tramo 5 del Tren Maya.

Este consiste en que las vías se realicen como viaductos, en forma de ‘segundos pisos’, con el objetivo también de proteger a los cruces de fauna que en todo el recorrido del tren suman 500.

Al cuestionarlo sobre los videos e imágenes donde se ven los pilotes que perforan los cenotes, el presidente dijo que sí se han hecho visitas en dichas zonas.

“Hay una protección especial en las columnas, se cubre para que no dañe, se hacen estudios para no afectar el subsuelo. Somos muy cuidadosos, mucho más que los seudoambientalistas. Van forradas con una funda especial para que no se contamine el agua con cemento y no se afecten las zonas bajas, ríos, cenotes y donde puede haber algún riesgo se corrige”, agregó.

¿Cuántos pasajeros ha atenido el Tren Maya desde su inauguración?

Desde su inauguración y apertura, a partir del 16 de diciembre y hasta el 26 de febrero, el Tren Maya ha vendido 64 mil 370 boletos.

De los pasajeros del Tren Maya, 35 mil 961 son mujeres y 28 mil 409 son hombres, 60 mil 775 adultos y 3 mil 595 niños; alrededor de 6 mil 358 de los boletos se han vendido en línea.

Se han realizado hasta 345 viajes con 84 por ciento de ocupación y 187 pasajeros en promedio. Al día se movilizan aproximadamente 920 usuarios.

Algunas de las rutas con mayor demanda son Mérida Teya-Cancún Aeropuerto, S.F. Campeche-Mérida Teya, Cancún aeropuerto-Mérida Teya, Mérida Teya-San Francisco Campeche.

¿Cuánto cuestan los boletos del Tren Maya en el tramo 5 norte?

El general Óscar David Lozano, quien es director general del Tren Maya, informó sobre el costo de los boletos en el tramo 5 norte que va desde Cancún aeropuerto-Puerto Morelos y Playa del Carmen.

El boleto especial de dicho tramo del Tren Maya, para turista, es de 79 pesos, para local 99 pesos, nacional 148 pesos y para premier 236 pesos. Esto en comparación con el autobús que tiene un costo de 108 pesos.

A través de la página de internet se detalla la forma y costo de los boletos, además la venta se realiza en las taquillas de las estaciones.

Este tramo ofrece 6 servicios comerciales y 4 especiales por día en un horario de 6:00 a 17:30 horas para trabajadores y otros horarios de 9:00, 12:00 y 15:00 horas.