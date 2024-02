La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que Canadá solicitará requisitos adicionales para los mexicanos que deseen entrar en dicho país y, en ciertos casos será necesario el trámite de una visa, una medida que el Gobierno de México lamentó.

A partir de las 23:30 horas de este jueves 29 de febrero, Canadá pedirá que las autorizaciones electrónicas (ETA) estén acompañadas de un visado estadounidense vigente o de una visa canadiense en los últimos diez años.

“Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense”, refirió la Cancillería.

Esta es la concesión que México consiguió en negociaciones con Canadá

Días antes, el presidente López Obrador dijo que había un aumento en el número de solicitudes de asilo, y que se investigaría una relación con el crimen organizado. (Bloomberg)

El Gobierno de López Obrador dijo que se consiguió que “en vez de la imposición de un requisito de visa general se mantuviera la ETA con restricciones adicionales, lo que cubriría a 60 por ciento de las personas mexicanas que viajan a Canadá”, esto según las estimaciones de Ottawa.

México, además, advirtió que podría actuar en recriprocidad y pedir requisitos adicionales para la entrada de canadienses al país, por lo que el segundo mercado emisor de turistas hacia destinos mexicanos tendría obstáculos para la entrada.

La Cancillería envió en las últimas semanas dos misiones de alto nivel a Canadá, esto para reiterar la importancia de proteger a personas que son víctimas de esquemas de fraude, trata, tráfico y desinformación.

No obstante, las reuniones no fraguaron y el Gobierno de Justin Trudeau impuso nuevos requisitos. Información del gobierno de Canadá estima que el tiempo para tener una visa será de entre 4 a 6 semanas.

De acuerdo con Bloomberg, son dos los grupos que ‘librarán’ esta reimposición: Los trabajadores extranjeros temporales mexicanos y los estudiantes.

¿Por qué Canadá reimpuso la visa a los mexicanos?

Marc Miller, ministro de Inmigración de Canadá, adelantó que su país abrirá más centros en México para el trámite de la visa canadiense. (Andrea Murcia Monsivais)

Canadá había ‘levantado’ las visas para los mexicanos en 2016, en un intento del Gobierno de Trudeau por mejorar las relaciones comerciales con uno de sus dos socios del T-MEC.

Este requisito había sido establecido en 2009, cuando el conservador ex primer ministro Stephen Harper estaba al frente de la administración canadiense.

Canadá argumentó que la medida se tomó ante el repunte de solicitudes de mexicanos que solicitan asilo político en el ‘país de la hoja de maple’. De acuerdo con datos oficiales, esas solicitudes aumentaron 133 por ciento en 2023.

Fue este mes cuando el primer ministro Trudeau sugirió que algunos de esos solicitantes de asilo estaban siendo ayudados por bandas del crimen organizado.

“Estamos en conversaciones con México para asegurarnos de que se reduzca el número de solicitantes de asilo (…) algunos de ellos son apoyados por el crimen organizado en México para venir a Canadá”, dijo en declaraciones recogidas por el diario National Post.

La Junta de Inmigración y Refugiados señala que durante 2023, Canadá recibió 25 mil 236 solicitudes de asilo por parte de mexicanos. Sin embargo, Ottawa solo aceptó 2 mil 894 y 2 mil 424 fueron rechazadas. 560 fueron catalogadas como abandonadas y hubo mil 240 casos en los que la persona solicitante de refugio ya no continuó con dicho trámite.

AMLO critica medida tomada por el Gobierno de Trudeau

López Obrador está este 29 de febrero en Quintana Roo, donde inaugurará el tramo 5 norte del Tren Maya. (Presidencia)

En su ‘mañanera’ de este 29 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que Canadá estaba en su derecho de imponer visas a ciudadanos mexicanos. Sin embargo, calificó la medida como una “decisión unilateral”.

“Consideramos que podrían haber buscado otras alternativas. Sin embargo ellos tomaron esa decisión y nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son independientes y soberanos”, declaró desde Cancún.

El titular del Ejecutivo descartó que México tome represalias por la reimposición de las visas a mexicanos porque, remarcó, el intercambio de trabajadores es muy bueno con Canadá, pero sí se tomó un tiempo para hacer un “pequeño reproche fraterno” a Justin Trudeau.

“Nosotros les ayudamos (a Canadá) y él lo sabe para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, no quería que se incluyera a Canadá quería un tratado bilateral”, agregó.

Con información de Pablo Hiriart