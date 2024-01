Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, quien se ha visto envuelta en una polémica con Ingrid Coronado por un departamento en Cuernavaca, dio algunos detalles sobre su situación actual con la conductora.

Desde la muerte de Fernando del Solar en junio de 2022, a causa de un Linfoma de Hodgkin, su exesposa Ingrid Coronado y su viuda se encuentran en la disputa por una propiedad en la que vivía el conductor con Ferro.

En varias ocasiones, Coronado ha mencionado que aquella propiedad en Cuernavaca se encuentra a su nombre y que Anna Ferro está viviendo ahí de manera ilegal y se ha especulado que inicie una demanda contra la viuda de Fernando del Solar.

“El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra. Él estuvo viviendo ahí en los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, comentó Ingrid a Ventaneando en 2022.

¿Qué dijo Anna Ferro sobre la polémica con Ingrid Coronado?

A lo largo de la controversia, Anna Ferro no ha dado tantas declaraciones como Ingrid Coronado; sin embargo, el pasado 24 de enero, en conversación con el canal de Anette Cuburu, habló sobre el tema del departamento.

Ferro comentó que no tenía comunicación con Coronado desde un año antes de la muerte de Fernando del Solar, por una situación de la que no compartió detalles; sin embargo, aseguró que en una ocasión trataron de negociar la situación del inmueble, pero Ingrid le pidió dejar la propiedad.

“Yo tengo un documento que me avala a mi ser dueña de esa propiedad, entonces no es así, no es una negociación… había mucha insistencia de ella (Coronado) de quererlo solucionar en el aspecto de ‘cuando me lo vas a desocupar’”.

La viuda de Fernando del Solar compartió que no ha habido una demanda, pero sí le llegó una notificación de una notaria para que desocupara el departamento y que actualmente sus abogados están trabajando en la polémica.

“Ese departamento está dentro de un fideicomiso… Fer quiso darlo de baja, pero no lo logró… de otra forma hizo un documento en el cual tengo yo derechos sobre eso, yo no estoy usurpando ningún lugar ni nada”, puntualizó Anna Ferro.

¿Qué pasó en el velorio de Fernando del Solar?

Además de la polémica del departamento en Cuernavaca, otra controversia que surgió entre Ingrid Coronado y Anna Ferro fue durante el velorio de Fernando del Solar.

A principios de noviembre del año pasado, Ingrid Coronado fue invitada al programa de Yordi Rosado en el que reveló que, tras la muerte de su exesposo, se acercó con una tanatóloga que le recomendó que sus hijos escribieran una carta para despedirse de su padre, pero que no vieran el cuerpo, solo el féretro:

“En la cremación los niños fueron con sus tías, las hermanas de Fer, no estaba Ingrid… fue la ceremonia de cremación, nosotros nos enteramos porque el hijo menor se quedó con muchas imágenes y entonces el proceso de sanación avanzaba muy lento, hasta que investigaron”.

En entrevista con Annete Cuburu, Anna Ferro compartió su versión de los hechos y mencionó que la situación ocurrió a raíz de la enorme cantidad de medios el día en el que velaron a Fernando del Solar.

Ingrid Coronado señala que Anna Ferro debe desocupar el departamento que habita porque pertenece a un fideicomiso. (Fotos: Instagram / @ingridcoronadomx / @annaferro8)

“En el velorio… yo no sabía nada de las cuestiones de medios, ni nada… no se le permitió entrar a ciertas personas y medios… Quedaron al día siguiente de que iban a ir a ver a su papá, pero pedía ella (Coronado), porque había hablado con una tanatóloga, cerrar el ataúd y que solo dejaran una carta y que no lo vieran”.

Sin embargo, en medio de la conmoción por el velorio y los medios, mientras antes de la cremación de Fernando, una persona abrió velozmente el ataúd y fue cuando uno de los hijos del conductor vio su cuerpo.

“Hicimos una pequeña ceremonia, pero si se abrió el ataúd y uno de los chicos sí lo vio, cuando habían pedido que no… no fue con mala intención”.

Anna Ferro aseguró que la situación fue accidental y que en ningún momento se tenía planeado que el velorio de Fernando del Solar terminara en ello.