En diferentes ocasiones, la actriz Erika Buenfil, apodada en redes como ‘la reina de TikTok’, ha compartido videos en los que aparece su hijo, Nicolás, quien fue el resultado de una relación con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo.

A principios de 2024, por medio de sus redes sociales, Erika Buenfil reveló que aprovechó sus vacaciones para visitar Japón con su hijo, en donde experimentaron un sismo de 7.6 grados Richter, pero no sucedió ningún percance.

En ciertas ocasiones, Nicolás ha mencionado que le gustaría ser reconocido en redes sociales, pero ¿te has preguntado cómo fue la relación de sus padres?

¿Cómo se conocieron Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.?

Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México que recientemente reapareció en CDMX para un evento privado, es un arquitecto y empresario que se ha mantenido alejado de los reflectores de la vida pública y mantuvo una breve relación con Buenfil.

A principios de julio de 2021, en conversación con el canal de Yordi Rosado, Erika Buenfil dio algunos detalles de cómo conoció a Ernesto Zedillo Jr.:

“Coincidimos en la época del antro… yo coincido con él (Ernesto Zedillo Jr.) en el Baby’O muchas veces, yo andaba en mi aire y él se me acercaba”. Buenfil aseguró que, en varias ocasiones, rechazó al hijo del expresidente por la diferencia de edad que hay entre ellos, la actriz es 12 años más grande.

Sin embargo, tras varias veces que le insistió, Erika le dio su número y acordaron de verse en una fiesta en el yate de un amigo en común. Tras aquel evento, las celebridades mantuvieron una relación amorosa que duró muy poco.

¿Por qué terminó la relación de Erika Buenfil con Ernesto Zedillo Jr.?

La actriz de telenovelas no compartió los detalles detrás de su ruptura con Ernesto Zedillo Jr., pero aseguró que, antes de que terminará su relación, se embarazó.

“Él (Zedillo Jr.) me llama para ir a una fiesta… ahí le digo… él no reacciona padre, se asustó un poco, nunca lo dudó”, explicó Erika Buenfil.

La intérprete mencionó que, tras darle la noticia a Zedillo Jr. de su embarazo, el empresario se alejó por un tiempo y no la volvió a ver hasta cuatro o cinco meses después, tras insistirle que se reunieran para hablar de la situación.

“Él creía que yo no seguía embarazada… me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara que él iba a estar al pendiente, ya me sentí mucho más tranquila”. Sin embargo, tras aquel encuentro, el padre de Nicolás se volvió alejar.

En una entrevista con la revista Quién, Nicolás reveló que no conoció a su padre hasta que cumplió 14 años, pero antes de ello Zedillo Jr. le mandaba obsequios: “cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños”

¿Cuál es la relación actual de Erika Buenfil con Ernesto Zedillo Jr.?

A pesar de ello, en varias ocasiones Erika Buenfil menciona que no tiene una mala relación con el padre de su hijo. Además, aseguró que si Nicolás quiere buscar a su padre, por ella no habría ningún tipo de problema.

“Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él… Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, comentó Erika Buenfil en 2023 durante una alfombra roja en conversación con varios medios de comunicación.