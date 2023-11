Bad Bunny es uno de los artistas que se pronunció en contra de la inteligencia artificial (IA) luego de que se volviera viral la canción ‘Nostalgia (RMX)’ que incluye su voz junto a Bad Gyal, por lo que se pronunció en su canal de WhatsApp al pedirle a los seguidores a quienes les gusta el resultado que no vayan a su gira de conciertos.

Tras el estreno de su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el ‘Conejo Malo’ detalló el tour con el que presentará los temas en los que hace referencia a varios deportistas y famosos.

“Si a ustedes les gusta esa mier… de canción que está viral en tiktok salgansen (sic) de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa’ deshacerme de gente así”, escribió. Sin embargo, no es el primero que ha hablado acerca del uso de esta tecnología.

Huelga del SAG-AFTRA

El sindicato de actores SAG-AFTRA se mantiene en huelga desde julio pasado, por lo que uno de los temas que se negocian es el de la IA. En la oferta de los estudios de Hollywood hay una cláusula de la Alianza de Productores de Cine y Televisión en Estados Unidos que no sería de su agrado, por lo que no han podido llegar a un acuerdo en su búsqueda de protección contra los derechos de los actores.

“Hay varios puntos esenciales sobre los que todavía no tenemos un acuerdo, incluyendo la inteligencia artificial”, expresaron en un reciente comunicado en su cuenta de X, antes Twitter.

Los actores de SAG-AFTRA se han manifestado contra el uso de la inteligencia artificial. (Foto: X @sagaftra)

Eugenio Derbez apoya huelga

El actor de Radical, Eugenio Derbez, apoyó a sus compañeros y aseveró que sus motivos de lucha son válidos, ya que aún se está aprendiendo de la IA que puede convertirse en un peligro para la humanidad e impactar negativamente a la industria cinematográfica.

“Ya podían utilizar mi imagen y hacer otra película sin mi autorización y manipulando mi cara, mi cuerpo, y creo que eso ya era demasiado (…) entonces apoyo 100 por ciento la huelga que está sucediendo”, dijo en una conferencia.

Christopher Nolan habló de IA

En la promoción de su película Oppenheimer, Christopher Nolan se refirió a la falta de ética y responsabilidad de quienes tienen acceso a la inteligencia artificial, razón por la que califica esta posibilidad de “aterradora”.

En una entrevista con NBC News contó sus pláticas con los principales investigadores en el campo. “Literalmente se refieren a esto como su momento Oppenheimer (…) Están mirando su historia para decir ‘OK, ¿cuáles son las responsabilidades de los científicos que desarrollan nuevas tecnologías que pueden tener consecuencias no deseadas?’”.

Hija de Robin Williams en contra del uso de la voz del fallecido actor

Zelda, la hija de Robin Williams, manifestó su descontento por la recreación de la voz de actores ya muertos, quienes no tienen la capacidad de dar su consentimiento, como el caso de su padre.

En una publicación en Instagram, reveló que la tecnología puede decir lo que la gente quiere, lo que personalmente “me parece inquietante”, por lo que aseguró que Williams sería uno de los que lucha por “una buena batalla”.

“Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, de poner voz a los dibujos animados, de poner su esfuerzo humano y su tiempo en la búsqueda de la interpretación”.

The Beatles y su última canción

No todos están en contra de la IA y uno de los ejemplos son los integrantes que aún viven de The Beatles, pues la utilizaron para recrear su “última canción” gracias a la maqueta grabada por John Lennon años atrás de ‘Now and Then’ en su apartamento en Nueva York antes de morir.

El cuarteto de Liverpool pudo dar a conocer el material, en la que se separó la voz de Lennon del piano original y se sumaron unos arreglos de cuerda, por lo que el productor Giles Martin defendió la forma en la que se obtuvo.