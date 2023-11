El coreógrafo de lucha Pat E. Johnson, quien tuvo una pequeña aparición como árbitro en la película Karate Kid, falleció a los 84 años en su casa de Los Ángeles, según confirmó su esposa Susan en sus redes sociales.

“Tuve la suerte de tener a todos mis hijos aquí conmigo: lloramos, reímos, nos abrazamos. 54 años después, mi vida ahora está en paz y tengo la suerte de tener tantos recuerdos, amigos, hijos, nietos y bisnietos increíbles”, expresó vía Deadline.

En la publicación, pidió donaciones a su nombre a organizaciones como la Asociación de Diabetes o en la Asociación del Riñón Vivo. Su sobrina, Colleen Mary Johnson Summerville, expresó a The Hollywood Reporter que murió el domingo por causas naturales.

¿Quién fue Pat E. Johnson?

Johnson nació en las Cataratas del Niágara en 1939 y formó parte del ejército estadounidense que peleó en Corea. Aprendió Tang Soo Do y obtuvo su título de cinturón negro de noveno grado, por lo que formó parte de algunos torneos estadounidenses.

Posteriormente, se convirtió en coreógrafo de artes marciales en varios proyectos entre las décadas de los 70 y 80, algunos junto a Chuck Norris.

Esas películas incluyen Enter the Dragon (1973), protagonizada por Bruce Lee, en el que también tuvo un papel secundario, Good Guys Wear Black (1978), The Hunter (1980), The Next Karate Kid (1995), To Live and Die in L.A. (1985), Teenage Mutant Ninja Turtles (1990), Buffy, la cazavampiros (1992), Mortal Kombat (1995), Batman & Robin (1997) y Wild Wild West (1999).

Fue coreógrafo en The Karate Kid (1984) y coordinador de especialistas para sus secuelas de los años 1986 y 1989, en donde enseñó al actor Ralph Macchio la famosa patada de grúa con la que Daniel LaRusso termina el All Valley. En 1993 fue homenajeado en el Salón de la Fama de la Asociación Norteamericana de Karate Deportivo.