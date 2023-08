Divertida, con un tono burlón por momentos, Xóchitl Gálvez ha dejado caer este lunes que si ella ganara la interna presidencial del Frente Amplio por México y Marcelo Ebrard perdiera la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), barajaría la posibilidad de sumar al excanciller a su equipo de trabajo. “Buscaría a Marcelo en caso de que no fuera [elegido candidato], sobre todo para consolarlo, porque le jugaron chueco”, comenzó diciendo la senadora entre risas. “Me cae bien Marcelo. Él y yo nos conocimos en las cumbres de cambio climático y al menos ha tenido las agallas de ir a poner la cara por México en materia de energías limpias”, agregó en un tono un poco más serio. Luego concluyó que si Ebrard ganaba la interna “obviamente” no iba a invitarlo —”y no sé si Claudia [Sheinbaum] quiera venir”—, pero aseguró que su idea era sumar “a todos los que crean que se puede construir un mejor país”. Gálvez invitó también este martes a Santiago Creel a ser su coordinador de campaña si gana la interna, después de que el diputado se bajara del proceso y declinara a su favor.

Entre las preguntas que la prensa le hizo a Gálvez el lunes, que se encontraba de gira por Quintana Roo, muchas se enfocaron en la interna contraria. La senadora dijo que “todo indica que va a ser Claudia [Sheinbaum]” la candidata de Morena. Luego lamentó la situación por Ebrard, sobre quien aseguró que tiene aprecio. El excanciller lleva días descontento con las casas encuestadoras que seleccionó su partido para elegir al candidato que llevarán en las elecciones presidenciales del próximo año. Eso le valió numerosas especulaciones sobre su posible salida del movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador, en medio de fuertes tensiones con la exjefa de Gobierno capitalino, con quien se está disputando la nominación. Él mismo tuvo que salir a desmentirlo la semana pasada, cuando los rumores de su posible incorporación a Movimiento Ciudadano se habían vuelto imposibles de ignorar.

“[A] Los que les urge que me vaya yo de Morena, es porque saben que les vamos a ganar”, dijo el pasado viernes Ebrard en medio de las especulaciones. El excanciller reprochó los comentarios de sus compañeros de partido, entre quienes estaba el también aspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña, que había dicho que el extitular de Exteriores acabaría rompiendo la unidad del partido y buscando la nominación en Movimiento Ciudadano. Esta semana, el excanciller se ha mostrado concentrado en la lucha interna de su partido, que se definirá entre Sheinbaum y él, según ha señalado en reiteradas ocasiones. “Faltan seis días para decidir el futuro de nuestra nación”, decía en un video publicado este martes, “es Claudia o yo”.

En el Frente Amplio las fuerzas se han acomodado detrás de dos mujeres. Mientras el Partido de la Revolución Institucional (PRI) se paró detrás de Beatriz Paredes en la interna presidencial, el Partido Acción Nacional lo hizo este lunes con la declinación de Creel a favor de Gálvez. La senadora le ha respondido el gesto con una invitación: la ha ofrecido coordinar su campaña si gana la interna. “Santiago y yo somos grandes amigos, reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene”, ha señalado Gálvez en un video publicado en Twitter.

“Será un honor”, ha respondido el legislador. “¡Iremos juntos e iremos fuertes! México siempre será primero”. Tras la declinación de Creel, el resto del PAN ha cerrado filas con la aspirante. Gálvez ha calificado la decisión de Creel como “la lección de un gran demócrata”, por poner los intereses de “la patria” por encima de los personales. Ha señalado además que, entre quienes la convencieron para participar en la carrera presidencial, estaba precisamente el diputado. “Te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría y tú me dijiste exactamente lo mismo. Y hoy estás cumpliendo tu palabra”, ha comentado la senadora en un video publicado también en Twitter. “Bienvenido, Santiago. Bienvenido todo tu equipo, bienvenidos todos aquellos que te apoyaron que son más de 400.000 personas. Estoy convencida de que México merece más”, ha finalizado.

El presidente del partido, Marko Cortés, llevaba días pidiendo unidad y “un gran cierre de filas”. Este lunes celebró el anuncio de Creel y dijo que era una muestra de “su estatura política y su profundo amor” por el país. “Acción Nacional agradece y valora tu generosidad. Reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales”, ha señalado el líder del partido blanquiazul, que ha asegurado que es Gálvez a “quien la gente está pidiendo en las calles”.