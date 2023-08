No convencen los aspirantes del Frente

By

– Creel toma ventaja: Xóchitl va en picada

– Beatriz Paredes recibe buenas opiniones

Beatriz Paredes, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid son los cuatro finalistas en la selección del candidato que será el abanderado del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Dos panistas y dos priístas. Sin embargo, esta semana De la Madrid fue eliminado de la contienda por tener el más bajo resultado en una encuesta de opinión del frente. Pese a que ningún candidato del PRD logró pasar a la siguiente etapa, Jesús Zambrano dice que se mantienen en la alianza con el Frente Amplio. En el sondeo de esta semana le preguntamos por cuál candidato del frente votarían.

Metodología

Votaron 4 mil 153 personas. Participaron en Twitter, mil 658; en El Foro México, mil 57, y en Facebook, mil 438. La encuesta fue distribuida por redes sociales y el enlace SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

Los cuatro son malísimos, pero Xóchitl representaría más el producto prefabricado, las contradicciones continuas, la corrupción, el cinismo nervioso con sus risitas autoincriminantes y su gran valentía al no tener miedo a la vergüenza o a hacer un ridículo siempre mayor al anterior.

@hectormedina / San Luis Potosí

Beatriz Paredes con las tablas que tiene se lleva de calle a los otros tres. De los cuatro es la mejor; sin embargo, aun así perderá por amplia diferencia ante Morena. Las cosas como son.

@Comosideveras / Amecameca

Me gustó el debate porque hay variedad de pensamientos, pero yo estoy por convicción con De la Madrid, es el más preparado y tiene bien determinado qué hace falta para un México mejor.

Alma Gloria / CDMX

El problema es que no tienen ningún proyecto de nación, sólo atacan al actual gobierno que sí tiene metas definidas y ahí va.

@Heroe_deleyend / Pachuca

Nunca daría mi voto a representantes de partidos que teniendo la oportunidad tantos sexenios para hacer un país mejor, se dedicaron a enriquecerse. Da rabia escuchar a Paredes decir que el PRI sabe gobernar. Todos son basura.

@rosmylla / Morelia

Si ya se sabe que ganará Xóchitl, para qué le hacen al cuento.

@lulus1959 / Puebla

El Foro México

La tal vez única mente brillante de esta cuarteta es Paredes. Pero es del PRI y esa carga es muy pesada y difícil de olvidar.

Abraham Alvarado Vargas / CDMX

Xóchitl es quien tiene mayores posibilidades de vencer a la corcholata que designe el Presidente.

Agatón Navarro / Tampico

Nunca volver al pasado con ningún representante del prianismo, ni media oportunidad para que roben y se burlen del pueblo y sigan saqueando al país.

Federico Martínez / Naucalpan

Tengo mi foto bien definida por la 4T. Ningún candidato del FAM representa un proyecto de nación para la gente más desfavorecida. Además su membrete de partido político ya caducó. Queremos proyectos y programas donde se atiendan salud, salarios, educación, seguridad, pensiones y una justicia que combata la corrupción y la impunidad que hoy campea por la República con jueces dando amparos a delincuentes.

Daniel García Granados / Chimalhuacán

Ellos representan a la oligarquía del poder que tanto daño le hizo a los mexicanos. Enrique de la Madrid un junior que no tuvo carencias. Xóchitl, una persona que se dice indígena y abusó del poder al llegar a un cargo. Creel a través de los años como político aprobó como diputado el Fobaproa el mayor daño al erario de México. Paredes una política de larga trayectoria del PRI desde gobernadora, diputada, senadora y presidenta de su partido. Donde queda demostrado que no ayudó al pueblo de México.

Alejandro Freyre Ortiz / Coacalco

Esos cuatro no la arman ni juntos. Además sabemos que la oposición está usando a Xóchitl sólo para golpetear a AMLO. Ninguno tiene el jalón mínimo entre la gente.

René Monroy Ramos / Querétaro

Facebook

No hay un candidato que se aprecie medianamente decente en el PRIAN. Se requiere de una oposición como contrapeso, pero con estos que son los mismos corruptos de siempre no la hay, y en un buen tiempo no la habrá.

Adriana Gandera / CDXM

Estos personajes están llenos de toda la podredumbre que abrigados por sus partidos degradaron al país hasta más no poder. No tienen una pizca de vergüenza por pedir el voto ciudadano, desgraciadamente habrá miles que votarán por cualquiera que quede de candidato presidencial.

Juan Manuel Dueñas Alba / Ciudad Sahagún

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com