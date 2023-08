Tarjetas de crédito: sólo para lo muy necesario

By

– Han subido mucho los intereses

– Falta regulación gubernamental

La subida de los intereses en las tarjetas de crédito bancarias ha tenido un fuerte impacto en la economía de los mexicanos. Ahora, deberían planear con más cuidado sus compras y priorizar necesidades sobre deseos. En el sondeo de esta semana preguntamos a nuestros lectores en redes sociales cómo les ha afectado el aumento.

Metodología

En el sondeo semanal votaron 3 mil personas. Participaron en Twitter, 822; en El Foro México, 422, y en Facebook, mil 756. La encuesta fue distribuida por redes sociales, el enlace de SurveyMonkey y mediante la función Encuesta de Facebook. El sondeo está abierto a todos sin restricción. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

No hay manera de pagar la totalidad y se va uno a plazos de hasta tres años.

@Toulouseyt / CDMX

Uso tarjetas sólo en emergencias o gustos. Procuro pagar pronto el total. Desafortunadamente a HSBC no le agrada, de un crédito con límite de 90 mil pesos me lo bajaron a 30 mil sin avisar.

@Davidchih51 / Chihuahua

Deberían legislar para hacer razonables los intereses que cobran los bancos.

@carpeiani / Neza

No he tenido ni la quiero, los bancos primero atosigan para que las aceptes, te llaman que ya está tu tarjeta, cuando uno nunca la ha solicitado. Ahora que apechugen su tarugada de otorgarlas.

@rawmstock / Cuernavaca

Creo que cada vez los mexicanos vamos adquiriendo más educación financiera. Casualmente encuentro a los aspiracionistas más preocupados por sus tarjetas de crédito.

@AnelSal / Tijuana

Procuro no gastar de más, pero es un exceso lo que cobran los bancos en México.

@tiramaiz / Toluca

Mal de mi parte, espero ir mejorando. Ya traigo una gran deuda con Santander. Pero esperemos que nuestra vida mejore.

@Lalitamza / Tuxtla Gutiérrez Chiapas

El Foro México

Desafortunadamente la mayoría de los usuarios de tarjetas de crédito las utilizan como si fuera dinero en efectivo sin tener respaldo sólido de su economía y terminan endeudados.

Javier Guadarrama / CDMX

Me afecta muy poco. Compro a meses sin intereses y pago el total cada mes. Procuro no endeudarme mucho. Sin embargo, el costo anual por uso de las tarjetas ha subido mucho. Casi mil pesos por año.

Daniel García / Chimalhuacán

Mientras el crédito se cubra de acuerdo con los ingresos y no se exceda la capacidad de los mismos no tiene por qué afectar la variación del tipo de interés.

Javier Begovich G. / Mexicali

Hay avances en el gobierno, sin duda, pero a la impartición de justicia y el combate al monopolio de los bancos para que no abusen con las tasas de interés y los altos costos de las comisiones, no se les ve corrección. A los banqueros no se les quiere tocar ni con el pétalo de una rosa.

Enrique Paredes / CDMX

Aunque pago los totales porque uso la tarjeta en lugar del efectivo (tengo, compro; no tengo, no compro), me parece que el aumento en intereses de créditos en general obedece a una falta de regulación de la autoridad financiera del país.

Rubén Medina Jaime / Tlalnepantla

Facebook

Los bancos hacen lo que quieren y así seguirán; el gobierno es cómplice, no les pone reglas que beneficien a los usuarios.

Luis Muñoz / Atlixco

Es mejor pagar toda la cuenta. De preferencia cargar a la tarjeta sólo compras mayores a 500 pesos. No utilizar los meses sin intereses. Termina en deudas altas sin darnos cuenta.

Xóchitl Ortiz / CDMX

Trato de liquidar siempre, pero desafortunadamente no he podido estar en ceros desde hace años, por lo que debo dejar de consumir y dejar de engancharme con los meses sin intereses.

Adriana Bermúdez / Tonalá

Con muchísimas dificultades, pero trato a toda costa de pagar todo para no generar intereses; es un abuso de los bancos en México, algo se tendrá que hacer por la 4T en este rubro.

Mauricio Terrón / Monterrey

Cuando manejé T/C BBV y Banamex me comieron los intereses. Me endeudé para pagar y por el retraso; me enviaron a buró de crédito, aun cuando liquidé.

Roberto Vázquez Bernal / CDMX

Los bancos abusan y el gobierno no hace nada, cambié mi cuenta de nómina pues se cobraban sin importarles que me quedara sin alimento.

Efrén / Querétaro

