Malos resultados con Santos no le ‘quita el sueño’ a Pablo Repetto

Santos Laguna perdió el fin de semana con su nuevo hermano, el Real Sporting de Gijón. Los visitantes regresaron a México tras setenta años de ausencia para ganarle por marcador de 2 goles a 1 a los Guerreros en el Estadio Corona, en lo que fue un amistoso internacional.

Pablo Repetto, técnico santista, envió un contundente mensaje, y es que el equipo lagunero tampoco arrancó de la mejor manera el Apertura 2023 de la Liga MX. Ante el cuadro asturiano, que se encuentra en su segunda semana de pretemporada, se anotó apenas el primer gol en el Territorio Santos Modelo, en donde el entrenador uruguayo todavía no ha ganado.

Si quieren ver el cien por ciento del equipo, hoy no lo van a ver. Está un poco ansiosa la gente, tenemos que tener tranquilidad. Yo, no hace dos días que dirijo. Todo es un proceso. Me pasa a mí, le pasa a Santos, le pasa a todos los equipos. No es que tienes la varita mágica y el equipo gana”, declaró Repetto.

En el inicio del torneo, Santos cayó de local 0-2 con Querétaro, remontó 2-3 en Puebla y empató a cero goles con Atlas, en casa. Ahora, en el décimo lugar y con cuatro puntos, los Guerreros viajarán a Estados Unidos para enfrentar la Leagues Cup.

Esto recién empieza, es complicado para todos. Se está tomando el rodaje, esto no es de un día para otro. Hay jugadores que están poniéndose en mucho mejor forma. Nos hubiera gustado ganar nueve puntos, pero a todos les cuesta. No es fácil”, comentó Pablo.