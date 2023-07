Los 13 servidores públicos retenidos el lunes por pobladores en Guerrero se encuentran en buen estado de salud, informó este martes Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad.

La información fue compartida por el Gobierno del Estado de Guerrero y por los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, aclaró la funcionaria.

La lista completa de las personas retenidas son:

Cinco integrantes de la Guardia Nacional

Cinco integrantes de la Policía Estatal

Dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno de Guerrero

Un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal

Rodríguez remarcó que “la directriz” del Gobierno federal es dialogar con los pobladores que bloquean la Autopista del Sol y escuchar sus demandas.

“Nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo. Estamos a favor de las manifestaciones, pero pacíficas; no estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han cometido en el estado”, comentó.

La secretaria de Seguridad fue cuestionada sobre si el Gobierno federal está dispuesto a ceder y liberar a dos integrantes del grupo criminal de Los Ardillos, que es la demanda de las personas responsables de los bloqueos.

“Estamos sentados en la mesa, viendo la cuestión, pero no es una cuestión que se refiera al Gobierno federal o del estado, la decisión está en manos de un juez”, destacó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de la secretaria Rosa Icela Rodríguez de no confrontar a los manifestantes pues, sugirió, esa puede ser la verdadera intención de los líderes del grupo de Los Ardillos para provocar un enfrentamiento que derive en muertes.

“Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos”, señaló.