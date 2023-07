El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este martes 11 de julio desde Palacio Nacional acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, Rafael Ojeda y el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quienes se encargaron de brindar el Informe de Seguridad mensual.

AMLO agrega ‘Amor y Control’ de Rubén Blades a su ‘playlist del Bienestar’

El tema Amor y Control del músico panameño Ruben Blades es el onceavo tema en el repertorio de López Obrador que busca promover valores en los grupos de población más jóvenes y contrarrestar la popularidad de temas que hacen apología a la violencia y al uso de drogas.

El mandatario reveló su afinidad por la canción desde el año pasado para hablar del amor a la familia, a propósito de la muerte de la activista mexicana Rosario Ibarra de Piedra, quien nunca desistió de la búsqueda de su hijo desaparecido durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”.

Esta sería la última canción de la lista de AMLO que quedaría de la siguiente manera:

‘No se va’ de Grupo Frontera

‘Te mereces un amor’ de Vivir Quintana

‘Tenías que ser tú’ de Silvana Estrada y Daniel, me estás matando

‘Frágil’ de Yarithza y Su Esencia con Grupo Frontera

‘Latinoamérica’ de Calle 13 (Residente)

‘América’ de Los Tigres del Norte

‘Ya supérame’ de Grupo Firme

‘Oye Mujer’ de Raymix

‘Un x100to’ de Bad Bunny y Grupo Frontera

‘Monedita’ de Santa Cecilia

‘Amor y control’ de Rubén Blades

AMLO agradece a Grupo Frontera y Bad Bunny por liberar video de conferencia

López Obrador agradeció a Grupo Frontera y a Bad Bunny por restablecer su conferencia matutina del 6 de julio en su canal de YouTube luego de que esta fuera removida por reproducir, en vivo, el video musical del tema Un x100to.

“Ya nos habían cepillado, suspendieron de mis redes la canción por los derechos de autor pero como no tiene fines de lucro lo que hacemos, y esos sí, son buenas personas, ya ayer nos liberaron”, comentó.

AMLO desaprueba uso de espectaculares por parte de ‘corcholatas’ de Morena

López Obrador reprobó el uso de espectaculares por parte de los aspirantes a la candidatura de Morena luego de que el senador con licencia, Ricardo Monreal, pidiera acatar las normas estipuladas sobre el uso de propaganda durante el proceso de elección del abanderado o abanderada que participará en las elecciones del 2024.

“Ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual, no sé si los estén contratando pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente”, sentenció.

Sobre la propuesta de removerlos, AMLO comentó que esta decisión dependerá de cada aspirante.

AMLO pide a pobladores de Chilpancingo no dejarse manipular por ‘Los Ardillos’

López Obrador hizo un llamado a los habitantes de Chilpancingo a no dejarse manipular por las personas afines al grupo delictivo “Los Ardillos”, señaladas como responsables de organizar las violentas movilizaciones del fin de semana.

“Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos”, señaló.

El mandatario advirtió que este tipo de grupos crean su base de apoyo a través de las mismas autoridades y de la entrega de apoyos como despensas, por lo que pidió no caer en el ardid.

Bloque opositor enfocará campaña en violencia porque ‘globo de Xóchitl Gálvez no voló: AMLO

López Obrador volvió a advertir que el bloque opositor intentará enfocar su campaña electoral en los hechos violentos que ocurren en el país para desacreditar al gobierno actual y lograr captar simpatizantes rumbo a las elecciones del próximo año.

“Ahora ya hasta estamos preparándonos porque como no les funcionó lo de Xóchitl, ese globo no voló, ya lo están haciendo, van a destinar todas sus baterías, las van a orientar enfocar a la violencia, los conozco muy bien, es que los enfrenté durante años y son predecibles”, apuntó.

El mandatario considera que el bloque ha fracasado en posicionar a la senadora Xóchitl Gálvez como la próxima candidata presidencial aunque el proceso para elegir al abanderado de la alianza continúa y finalizará hasta el 3 de septiembre.

Feminicidios en México repuntan en junio pero homicidio doloso disminuye

Las carpetas de investigación abiertas por casos de feminicidio aumentaron 28 por ciento en junio a comparación de mayo, según las cifras recuperadas de las fiscalías estatales. Este es el segundo mes con 81 carpetas de investigación registradas en lo que va del año, la misma cifra se presentó en marzo.

Hasta ahora se han registrado 73 casos en enero; 76 en febrero; 81 en marzo; 64 en abril; 63 en mayo y 81 en junio. Ante el repunte, Rosa Icela Rodríguez indicó que las instituciones de Seguridad siguen intensificando la persecución y sanción de la violencia feminicida.

En cuanto a los casos de homicidio doloso, disminuyeron 4.6 por ciento en junio a comparación de mayo, el mes más violento del año. Además, este es el junio más bajo de los últimos seis años.

Hasta el momento han quedado registrados 2 mil 597 casos en enero; 2 mil 283 en febrero; 2 mil 608 en marzo; 2 mil 437 en abril; 2 mil 661 en mayo y 2 mil 536 en junio.

Seis estados siguen concentrando el 47.8 por ciento de los casos registrados de enero a junio de este año: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán.

Transportistas de Chilpancingo buscaban liberación de integrantes de ‘Los Ardillos’: SSP

La manifestación de transportistas que tuvo lugar el 8 de julio en Chilpancingo, Guerrero, y que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, fue organizada por personas afines al grupo criminal conocido como “Los Ardillos” que opera en la zona y es señalado por la comisión de diversos delitos, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Las movilizaciones se realizaron para exigir la liberación de dos de sus integrantes detenidos, precisó.

Una de las personas ligadas al grupo criminal es Gilmar Jaír Sereno Chávez de 39 años, vocero principal de los manifestantes, quien organizó manifestaciones similares en Quelchutenango, donde también exigían la liberación de una persona detenida y la salida de las fuerzas de seguridad.

El segundo líder y vocero de las protestas es identificado como el C. Guillermo Matías Marrón de 39 años, quien se autonombró como el presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales.

Por el momento se ha dado la instrucción de no caer en provocaciones incitadas por los manifestantes y de instalar una mesa de diálogo conformada por autoridades tanto estatales como federales para conseguir la liberación de funcionarios y elementos de seguridad retenidos: cinco de Guardia Nacional, cinco policías estatales, 2 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno de Guerrero y uno de la Secretaría de Gobernación Federal. Todos se encuentran en buen estado de salud, detalló Rodríguez.

Periodistas desaparecidos en Nayarit: Así avanza el caso

Los tres periodistas desaparecidos a inicios de julio en Nayarit fueron localizados este fin de semana, uno de ellos lamentablemente, sin vida, informó el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio.

Luis Martín Sánchez Iñiguez, desaparecido el 5 de julio en la ciudad de Xalisco, fue hallado sin vida el 8 de julio, en un camino de terracería en la localidad El Ahuate. Era corresponsal de La Jornada en el mismo estado.

El mismo día, el comunicador Jonathan “N”, desaparecido el 7 de julio, fue localizado con vida y en buen estado de salud. Mientras que el 9 de julio, Osiris “N” fue localizado con vida tras operativo conjunto. Su cuerpo presentaba algunas lesiones pero ninguna de gravedad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit (FGJE) continúa la investigación de las desapariciones y el homicidio de Sánchez Iñiguez. Hasta el momento se han abierto varias líneas de investigación siendo la principal la relacionada con la labor periodística que ejercen estas personas.