Además de su carrera actoral, Mauricio Ochmann, quien se separó de la actriz Aislinn Derbez hace cuatro años, incursionó en el mundo de los negocios con dos establecimientos de comida, una tortería llamada Los milanesos del parientón y un restaurante de mariscos que se llamaba Tacomar.

Desde su debut en la década de los 90, el actor Mauricio Ochmann ha destacado en la industria del entretenimiento por su participación en varias producciones como: El Chema (2016), Ya veremos (2018), ¡Qué despadre! (2022), entre otras.

En diferentes ocasiones, por medio de sus redes sociales, Mauricio Ochmann ha compartido algunos detalles de sus negocios.

¿Cómo son los negocios de Mauricio Ochmann?

Antes de que saltara a la fama, Mauricio Ochmann tenía las intenciones de expandir su carrera profesional en el mundo de los negocios.

“Siempre le he estado como buscando, tratando de abrir diferentes negocios y la onda del restaurante me encanta, fui mesero por cuatro años y fue una etapa que disfruté muchísimo, desde el ambiente, la gente, comer bien y tal… me gusta”, explicó Ochmann en una entrevista con la revista Quién.

Es por ello que Mauricio optó por incursionar con dos restaurantes, de los cuales uno ya cerró.

Tacomar

Hace diez años, en conversación con la revista Quién, Ochmann reveló su primer establecimiento de comida, un restaurante de mariscos llamado Tacomar ubicado en la Ciudad de México.

Este negocio no solo fue de Ochmann, ya que el actor fue socio junto a otros dos intérpretes: Odin Dupeyrón y Rodrigo Sieres.

“Resulta que Rodrigo ya tenía un restaurante y de pronto, hablando entre los tres, dijimos ‘órale, hay que hacerlo’ y así surgió este proyecto, ya es una realidad”, explicó Mauricio.

En 2015, tras un año de estar publicado fotografías y promociones del lugar, las redes sociales de Tacomar dejaron de compartir contenido y sus sucursales en la Ciudad de México cerraron sus puertas.

Aunque Ochmann ha hablado sobre su experiencia en diferentes ocasiones, nunca ha mencionado las razones detrás del cierre de Tacomar.

Los milanesos del parientón

A pesar de que su restaurante de mariscos cerró, en 2021, Mauricio Ochmann lanzó su propia tortería ubicada en Tepoztlán.

Se trata de Los milanesos del parientón, un establecimiento en el que los comensales pueden hallar tortas de milanesa, longaniza, cecina y más en

un rango de 60 a 100 pesos.

“¡Ya abrimos Los milanesos del parientón en Tepoztlán!”, compartió con emoción Ochmann en un TikTok que publicó su negocio en redes sociales.

Aunque el actor no ha dado los detalles de cómo puso su negocio de tortas, con el paso de los años Los milanesos del parientón se han expandido con más sucursales en Cuernavaca, Morelos.

Las redes sociales de la tortería suelen compartir fotografías y videos en los que aseguran que, en ocasiones, Mauricio Ochmann ha llegado a recibir a algunos comensales.

Además de las tortas, Los milanesos del parientón ofrece tacos en un rango de 30 a 70 pesos la pieza, dependiendo de los ingredientes que se pidan.

Esta es la dirección de la sucursal más reciente de Los milanesos del parientón: 5 de Mayo 27, San Miguel, 62520 Tepoztlán, Morelos.