El cantante Francisco Céspedes arremetió contra el presidente López Obrador después de un concierto en Hermosillo, Sonora. El compositor reprochó al mandatario que el año pasado invitara a Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, a la celebración de las fiestas patrias como una de las principales personalidades internacionales. “Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, afirmó Céspedes que es ciudadano cubano y mexicano.

El 16 de septiembre de 2021 Díaz Canel participó en el desfile militar con motivo del 211 aniversario de la Independencia de México y ocupó un lugar de honor entre los invitados a la celebración. En el evento pronunció un discurso y participó en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Céspedes continuó sus declaraciones alegando que muchas personas “adoran a los presidentes y los convierten en Jesucristo”. Para finalizar diciendo que muchas personas se mueren por sus representantes políticos hasta el punto de pelearse con sus amigos por ellos.

Horas después de las polémicas palabras, el cantante de éxitos como Esta Vida Loca o Pensar en ti ha cerrado su cuenta de Twitter a modo ‘Privado’ para bloquear las respuestas e interacciones que ha tenido el video después de su difusión. La esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müeller, ha respondido a las palabras de Céspedes a través de su cuenta de Instagram: “México te ha dado todo. No lo olvides, amigo”. Para después continuar: “Pobre de ti. No te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies”. También le ha dado retuit a un mensaje que decía: “Ningún cantautor que desee la muerte de otro ser humano, como lo hizo Francisco Céspedes hacia López Obrador, debería ser escuchado nunca más. Sus canciones y letras quedan manchadas de odio e inhumanidad”.

La amistad entre Díaz Canel y López Obrador es más que palpable. Durante el sexenio del presidente mexicano, ambos se han encontrado cinco veces y este mes de enero, la oficina de López Obrador comunicó que Díaz Canel recibiría la orden del Águila Azteca, la mayor distinción a un jefe de Estado extranjero. Un gesto que profundiza la estrecha relación política y económica entre los dos presidentes y que va más allá de lo simbólico.