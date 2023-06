Luka Modric pone en duda su futuro en Real Madrid

El mediocampista del Real Madrid Luka Modric, aseguró que tiene “más o menos decidido” su futuro, aunque no ha desvelado si este pasa por seguir o no en el conjunto blanco, además de mostrarse “muy triste” por la marcha del delantero francés Karim Benzema.

Ya veremos, estoy centrado en la Liga de Naciones. Hablaremos del futuro de mi carrera después de esta competición. Más o menos lo tengo decidido, pero ahora el foco está en el partido y en la selección. Ya hablé mucho sobre el futuro en el Real Madrid y no quiero repetirme, estoy concentrado en Croacia”, declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció estar “triste” por la marcha del francés Karim Benzema del conjunto madridista. “Karim ha decidido marcharse y estoy muy triste por ello. Perder a este tipo de jugador es una lástima. Cada uno elige su propio camino y decide lo que es mejor para él”, subrayó.

El capitán croata explicó que ahora solo piensa en disfrutar con la selección balcánica, con la que se enfrenta este miércoles en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones.

Cada convocatoria con la selección me hace feliz y me llena, no disfruto solamente porque se acerque mi final en la selección. Estoy feliz y mientras crea que puedo ayudar a Croacia, no hay razón para no estar aquí”, indicó.

Sobre el combinado neerlandés, destacó que es un equipo joven y talentoso que está volviendo a los viejos caminos de la gloria. “Es una generación de mucha calidad. Será difícil enfrentarnos a ellos ante su afición, pero también estará nuestra afición y será un aliciente para nosotros”, manifestó.

En mi opinión, las posibilidades están 50-50%, depende de nosotros volver a dar el máximo. Tenemos muchísimo entusiasmo, voluntad y energía, trabajamos fenomenal y nos sentimos bien, aunque tenemos por delante un partido difícil contra un gran equipo lleno de jugadores de primer nivel que son el futuro del fútbol europeo y mundial”, concluyó.