¡Lo ‘chamaquearon’! Portero de Marruecos se aprovechó del guardameta de España en el Mundial

El portero de la selección de Marruecos, Bono, reveló una curiosa anécdota del Mundial de Qatar 2022, en la que ‘madrugó’ al guardameta de España, Unai Simón, previo a la tanda de penales que disputaron ambas escuadras en los octavos de final del certamen más importante de la FIFA.

Antes de los lanzamientos desde los once pasos, Bono y Unai Simón se cruzaron en su camino rumbo a la portería, ahí el arquero español le reveló a su contraparte que tenía una lista con las indicaciones de cómo pateaban los penales los futbolistas marroquíes, cometiendo así un error que le pasaría factura en la definición del duelo.

Tuve una charla con el arquero de España (Unai Simón) antes de la tanda en el Mundial. Él tenía en la mano una lista con nuestros jugadores y a donde iban a patear. Me dijo: ‘voy a dejar el papel detrás del arco. No lo toques’. Le dije: ‘no te preocupes. No lo voy a tocar. Pero escóndelo bien”, comentó Bono en una entrevista reciente.

El guardameta de Marruecos decidió cumplir su palabra, pero también, sacar provecho de esta situación, indicándole al primer tirador de su selección que cambiara la manera de cobrar su penal, debido a la información que ya poseía el portero ibérico, algo que le terminó funcionando a la perfección.

Cuando Sabiri vino a patear, le dije que cambiara su disparo. Que patee a otro lado. Él asintió y metió su penal”, sentenció Bono al recordar la curiosa anécdota mundialista.

Marruecos terminó logrando la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Qatar con Bono como la figura, ya que detuvo dos cobros españoles y fue un factor importante para que su equipo siguiera avanzando en la justa.