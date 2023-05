“Me moría de ganas de platicarles”, escribió la actriz mexicana Michelle Renaud en una fotografía que subió a redes sociales en la que aparece internada en un hospital, la cual preocupó a sus seguidores.

Michelle Renaud Ruesga es una intérprete originaria de la Ciudad de México que es reconocida en la industria del entretenimiento por su participación en telenovelas como La sombra del pasado (2014), La reina soy yo (2019), La herencia (2022), entre otras.

Asimismo, también tuvo una participación en la telenovela de Rebelde (2004), producción de la que nació la agrupación de RBD, como el personaje de Michelle Pineda; solamente apareció en un par de episodios.

¿Por qué hospitalizaron a Michelle Renaud?

Este 21 de mayo por la noche, la actriz publicó una historia en su Instagram en la que aparecía parte de su brazo recargado en una cama y con un brazalete hospitalario que tenía escrito su nombre, escribió un mensaje explicando un poco de su situación:

“Debido a problemas de salud no vamos a poder estar hoy con ustedes en el Festival de Somos Houston y me moría de ganas de platicarles”. No obstante, no dio detalles sobre las razones de su hospitalización.

El evento al que se refirió la actriz es organizado por una revista y plataforma de nombre homónimo que busca promover empresas de personas originarias de Latinoamérica que vivan en Houston o el condado Harris en Estados Unidos.

De manera anual, la revista de Somos Houston organiza un evento para promover a las diferentes empresas de origen latino y dar ciertos reconocimientos.

La actriz no ha revelado padecer ninguna complicación médica previa, solo se sabe que en 2020 se retiró sus aumentos mamarios debido a que tenía la llamada enfermedad del implante mamario que le causaba cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, mareos con luz blanca, retención de líquidos, baja autoestima y depresión.

Michelle Renaud también aprovechó para dar las gracias por ser considerada para el evento: “quiero agradecer a Somos Houston por invitarnos. ¡Disfruten y pásenla muy bien!”. La intérprete también mencionó la cuenta de instagram de un actor chileno: Matías Novoa.

“@matlechat gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo, no sé qué haría sin ti. Te amo”, escribió Michelle.

Las celebridades se conocieron durante la producción de La Herencia (2022) y desde agosto del año pasado han mantenido una relación romántica que presumen regularmente en redes sociales.

Recientemente los seguidores de ambas personalidades especularon sobre su posible compromiso por una historia de la mexicana en la que escribió “nosotros nos convertimos en uno”; sin embargo, no han revelado si tienen planeada una boda en un futuro cercano.

En cuanto a su ingreso al hospital, Michelle Renaud no reveló las razones detrás de sus complicaciones de salud; sin embargo, este 22 de mayo publicó una fotografía en la que aparece en el rodaje de una película y agradeció a sus fanáticos por preocuparse por su estado.

“Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de mandarme un mensaje para ver cómo estoy. Estoy bien, los quiero”, escribió la mexicana.