La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, por presuntamente haber recibido un soborno por 25 millones de dólares a cambio de otorgar “lucrativos contratos” a los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher entre 2012 y 2018 para comercializar el software espía Pegasus, informó el fiscal Alejandro Gertz.

Gertz Manero, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, dio a conocer que de inmediato la FGR solicitará formalmente al gobierno de Israel, a través del Sistema de Asistencia Jurídica Internacional, la información y las pruebas, con el objetivo de darle la juridicidad necesaria al caso.

“La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud y esa solicitud queda ya a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifica en esas denuncias, y se establezcan con toda precisión, tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más en como ocurrió en la vez anterior en que no se consolidaron con las pruebas recientes. En este caso no lo vamos a permitir”, dijo.

De acuerdo con el fiscal, la relación con las autoridades de Israel “no ha sido fácil”, ya que se han “tenido muchos problemas que vienen prácticamente de lo que ocurrió en Ayotzinapa”, por lo que hay casos que llevan varios años detenidos: “espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida”, expresó.



¿Desde cuándo hay denuncias contra Peña Nieto?

Refirió que, a principios de la administración del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron varias denuncias contra Peña Nieto, las cuales no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas suficientes.

“Esta se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos claros muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus, inclusive el expresidente ya dio una respuesta.

“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”, dio a conocer.



¿Cómo surge el señalamiento del supuesto soborno a Peña Nieto?

El diario israelí The Marker reveló que, de acuerdo con un arbitraje secreto, los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher “invirtieron” de manera conjunta 25 millones de dólares en el expresidente Peña Nieto.

“En este caso específico que acaba de hacerse público, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal, y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostiene.

“Entonces lo que nosotros vamos a hacer y se los vamos a comunicar en forma inmediata es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se compete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros, si no se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir”, refirió el fiscal.