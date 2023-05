“Con mi familia no te vuelvas a meter”: La conductora Joanna Vega-Biestro relató que fue insultada y amenazada enfrente de su hija de cuatro años por el actor mexicano Arath de la Torre. Ambas personalidades de la industria del entretenimiento ya tenían una polémica historia.

En marzo de este año, Arath de la Torre publicó un video en redes sociales en el que criticó a sus seguidores:

“¿Le echan ganas la verdad o solo andan de huev*nes para ver a quién critican? Párense, échenle ganas que a pesar de que el país está para llorar, nosotros estamos para levantarlos con una sonrisota y poner cara de p*endejos”.

Ante sus comentarios, durante una transmisión de Sale el Sol, los conductores cuestionaron el video del actor, entre los críticos estaba la periodista Joanna Vega-Biestro, quien reveló este lunes que tuvo un desencuentro con el actor.

¿Qué pasó entre Joanna Vega-Biestro y Arath de la Torre?

Este 22 de mayo, durante la transmisión del programa Sale el Sol, la periodista mexicana Joanna Vega-Biestro tomó un par de minutos para explicar una conversación que tuvo con el Arath de la Torre el pasado fin de semana.

“El señor decidió, enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me vuelva a meter”. Asimismo, expuso a su audiencia que el actor fue a reclamarle por la críticas que recibió en Sale el Sol tras el video que publicó en febrero de este año:

“Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando. Eso fue lo que dije, ahí está el video, y yo sostengo siempre lo que digo”.

El encuentro ocurrió durante una fiesta infantil y la conductora aseguró que fue insultada enfrente de su hija:

“Se decide acercarse para decirme que estaba muy molesto conmigo y le dije ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone en la cara y me dice ‘¡te lo dije a ti!”.

“Le dije ‘Arath estoy con mi hija respeta’… él vio a mi hija y le dije ‘estoy con mi hija, respeta, pero mi opinión sigue siendo la misma’. Entonces me dice ‘¿te vas a sostener?’ y le dije que por supuesto, yo lo que opino lo digo con conciencia”.

La periodista aseguró que luego de ello fue insultada: “me dice ‘vete a la ch*ngada’ a grito, en eso le dije ‘Arath respeta’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que soy y que digo se va ir en contra de mi hija y que eso le va dar mucha risa… Todavía seguía la fiesta y él me veía retándome… si tiene algún reclamo ahí está mi teléfono”.

Arath de la Torre reacciona a la acusación de Joanna Vega-Biestro

Al momento en el que salió la acusación de Joanna Vega-Biestro, el intérprete mexicano se encontraba en el programa de Hoy, en donde se le cuestionó sobre lo sucedido el fin de semana pasado.

“Bueno este fin de semana me la encontré en una fiesta infantil y ella había hecho comentarios dolosos de mi carrera y mi persona. La verdad me acerqué a ella, le dije que no estaba de acuerdo y que sinceramente que al atacarme a mi, atacó a toda una familia”.

Arath de la Torre explicó que ella estimaba mucho a la conductora, pero que los comentarios que hizo le parecían lastimosos y negó haber amenazado a Joanna Vega-Biestro:

“No, solamente le dije ‘no te metas conmigo’ sin un tono de ser amenazante. Incluso al final de la fiesta estaban nuestros hijos jugando juntos y todo estaba perfecto… tiene razón no era el momento ni lugar adecuado eso lo quiero aclarar”.

Finalizó su comentario al reconocer que no fue el lugar adecuado para acercarse a la conductora y le ofreció una disculpa pública:

“Le ofrezco una sincera disculpa de corazón y si la llegué a ofender de cierta manera.. también tengo hijos y jamás le desearía el mal a nadie. Tiene toda la razón no era el lugar ni el momento, yo también estaba defendiendo de algo que me había dolido”