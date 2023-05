Miley Cyrus (Franklin, Tennessee, EE UU, 30 años) es una estrella de la televisión y de la música desde su niñez. Conocida por interpretar a una joven cantante adolescente en la serie de Disney Hannah Montana, hace más de una década que la artista quiso dejar ese pasado de lado y convertirse en otra persona completamente diferente. En sus tres décadas de vida, Cyrus ha protagonizado momentos polémicos que han marcado su edad adulta y de los que ahora se arrepiente, tal y como relata en su última entrevista con la edición británica de Vogue, cuya portada protagoniza.

La cantante intentó en 2010, por todos los medios, alejarse de la estela de chica Disney que la perseguía desde sus inicios como actriz en la factoría juvenil. Lo consiguió, pero de una manera que sorprendió a casi todos. Ese mismo año, publicó Can’t Be Tamed, un tema con el que reafirmó el giro que había dado su vida. “Quería llamar la atención porque me estaba separando de un personaje que había interpretado. Cuando tienes 20 o 21 años tienes más que demostrar”, explica Cyrus en la entrevista para la cabecera.

2013 fue uno de los años más polémicos para la artista: un nuevo corte de pelo y su rebeldía en presentaciones públicas demostraron que ya no quedaba nada de aquella dulce e ingenua Hannah Montana. “Durante años sentí cierta culpa y vergüenza por toda la controversia y el malestar que causé”, concede la cantante. 10 años después de aquello, y aunque se arrepiente de lo que hizo, critica cómo muchos fueron duros con ella de manera, según su punto de vista, exagerada. “Ahora que soy adulta, me doy cuenta de la dureza con la que fui juzgada”, afirma, e insiste: “Los adultos me juzgaron con dureza cuando era niña y ahora, a mi edad, me doy cuenta de que yo jamás lo haría”.

Envuelta durante 10 años en una enrevesada y mediática historia de amor, la cantante parece haber cerrado, por fin, el capítulo de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth. Una relación de más sombras que luces y que ha terminado con Cyrus desahogándose sobre lo ocurrido en esa década en su último disco, Endless Summer, publicado en marzo. La canción que, sin duda, ha acaparado todos los titulares y que se ha convertido en un éxito que ha batido récords es Flowers. Empoderada y elevando su autoestima, la cantante demostró que ya no quería volver a esa historia de amor. Pero, en realidad, y tal y como ella acaba de confirmar, no lo ha superado del todo. “La escribí de una manera muy diferente. La canción era originalmente: ‘Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú [en la publicada de manera oficial es: ‘Pero puedo amarme mejor que tú’]”, confiesa Cyrus y añade: “Puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor. La canción sigue un poco la filosofía de: ‘Fíngelo hasta que lo logres’, de la que soy muy fan”.

La expareja pasó por el altar a finales de 2018, pero su matrimonio duró poco más de un año. “No borraría mi historia ni querría que se borrara”, reflexiona Cyrus cinco años después sobre ese enlace. Como todo cantautor, se inspira en su propia vida para componer sus temas: “Tener una vida interesante hace que la narración lo sea”. Con el capítulo de Hemsworth ya cerrado, Cyrus tiene nueva pareja: Maxx Morando, baterista de la banda Liily. Durante la entrevista Cyrus no esquiva la cuestión y relata cómo fue su primer encuentro. “Tuvimos una cita a ciegas”, y matiza: “Bueno, fue ciega para mí, para él no. En ese momento pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya”.

Aunque en los últimos años Cyrus ha estado subiéndose en decenas de festivales para interpretar sus últimas canciones, no ha hecho una gira propia. De hecho, lleva sin viajar por el mundo para promocionar sus discos desde 2015, con The Miley Cyrus & Her Dead Petz Tour. Nada queda ya de aquella chica que se subía a los escenarios durante horas, ahora admite que es difícil complacer a tanta gente a la vez: “Aunque estés frente a 100.000 personas, realmente estás solo”. Durante años, Cyrus ha intentado que cada uno de sus seguidores saliese de sus conciertos habiendo pasado la mejor noche de su vida, e incluso aceptaba propuestas de fans que le pedían sus canciones favoritas. Y ahora se plantea públicamente: “¿Quiero vivir mi vida para satisfacer a los demás antes que a mí misma?”.

Muy centrada en su vida actual, Cyrus antepone su salud ante todo lo demás: “Tomo decisiones de las que estoy orgullosa y que me protegen. Antepongo mi salud mental y física antes que un cheque. He hecho hueco para estar con amigos y familiares, haciendo lo que quiero, que es hacer ejercicio, comer bien, aprender formas de mejorar mi vida…”. Aunque lleva toda la vida viviendo entre focos, micrófonos y cámaras, la cantante reconoce que el anonimato la libera de la presión social que puede llegar a sentir en momentos puntuales. “Fui a esquiar y me sentí mejor. Con mi traje de esquí era una completa desconocida. Llevaba unas enormes gafas de protección y nadie sabía quién era”. No se arrepiente de sus decisiones, porque forman parte de quién es ahora: “Sé que solía estar loca. Solía ser divertido. Dicen que solía ser salvaje. Yo digo que solía ser joven”.