El príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle han solicitado a la agencia de noticias especializada en famosos las fotografías y los vídeos que fueron tomados a su salida de una entrega de premios el pasado martes. Los duques de Sussex alegaron haberse visto envueltos “en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazis muy agresivos”. En la persecución, según la versión del hijo y la nuera del rey Carlos de Inglaterra, participaron una docena de paparazis a bordo de vehículos con cristales tintados.

Backgrid, la agencia de noticias en cuestión, explicó el jueves que había rechazado su solicitud, que les llegó por carta y estaba firmada por el equipo legal de los Sussex, y donde se exigía que les proporcionasen las imágenes tomadas el martes en la ciudad de Nueva York. La propia agencia informó del contenido de esta misiva a la BBC, que daba comienzo de la siguiente manera: “Por la presente, exigimos que Backgrid nos proporcione de inmediato copias de todas las fotos, vídeos y/o películas tomadas anoche por los fotógrafos independientes después de que la pareja se marchase del evento y durante las siguientes horas”.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle denuncian “una persecución automovilística casi catastrófica” de los paparazis en Nueva York

La agencia también ha comunicado a la BBC su contundente respuesta a los duques de Sussex, donde recuerdan la ausencia de privilegios reales en su país: “En Estados Unidos, como estamos seguros que saben, la propiedad pertenece al dueño de la misma: los terceros no pueden exigir que se les dé, como tal vez los reyes pueden hacer”, respondía la agencia. “Tal vez deberían sentarse con sus clientes y explicarles que sus reglas inglesas de prerrogativa real para exigir que la ciudadanía entregue sus propiedades a la Corona fueron rechazadas por este país hace mucho tiempo. Apoyamos a nuestros padres fundadores”.

Backgrid informó el miércoles que estaba investigando la conducta de cuatro fotógrafos independientes involucrados en la toma de imágenes de los Sussex, a pesar de que la agencia cuestiona la versión del incidente por parte de la pareja. Los fotógrafos, según la versión de la agencia, informaron que la pareja nunca estuvo en “peligro en ningún momento”.

Fue el pasado miércoles cuando Enrique de Inglaterra y Meghan Markle informaron del suceso a través de un portavoz de la pareja: “Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la señora Ragland se vieron envueltos en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazis muy agresivos”, reza el comunicado; “esta persecución incesante, que duró más de dos horas, tuvo como resultado múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, a peatones y a dos oficiales del departamento de policía de Nueva York”.

Más adelante, la policía relativizó la gravedad del suceso mediante un comunicado recogido por la BBC. “El Departamento de Policía de Nueva York ayudó al equipo de seguridad privado que protegía a los duques de Sussex. Había numerosos fotógrafos que dificultaron su traslado. El duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino sin que se produjeran colisiones, daños o detenciones” a consecuencia de la supuesta persecución, lo que contradijo la versión inicial del alcalde de la ciudad, Eric Adams, que afirmó haber sido informado de que “dos o cuatro agentes han resultado heridos” y calificó la persecución de “algo temerario e irresponsable”. Aunque matizó que una persecución de dos horas en el centro de Nueva York, donde los límites de velocidad y las señales suelen respetarse escrupulosamente, resultaba algo “difícil de creer”. “Averiguaremos la duración exacta” del supuesto incidente, añadió el alcalde, remitiendo a un informe más detallado de lo ocurrido a lo largo del día, según recogió el diario The New York Times. “No creo que haya nadie que no recuerde cómo murió su madre [Diana de Gales], y sería terrorífico perder a un transeúnte inocente durante una persecución así o que algo les ocurra a ellos”, apuntó Adams.

El incidente se produjo después de que Meghan y Enrique asistieran juntos a la ceremonia anual de entrega de premios de la Ms. Foundation, donde la duquesa de Sussex recibió el galardón Women of Vision por “su defensa global para empoderar y abogar por las mujeres y las niñas”. Tanto su marido como su madre, Doria Ragland, la acompañaron a la gala, la primera aparición pública en una alfombra roja de la pareja en lo que va de año. No se les había visto juntos posando para las cámaras tras el estreno de la serie documental sobre su vida en diciembre de 2022, la publicación del libro de las memorias del príncipe Enrique el pasado enero y la coronación de Carlos III.