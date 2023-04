La oposición debe firmar, en máximo dos meses, un convenio de gobierno de coalición de cara al proceso de 2024, porque, de lo contrario, su participación, por separado, en la elección presidencial será sólo “testimonial”, urgió el líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

En entrevista con el periodista René Delgado para su programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, el legislador del partido del sol azteca destacó que en 2024 la oposición debe conformar una coalición con una propuesta de “un gobierno con causa” que pueda competir con la coalición de Morena y aliados, la cual tiene una ventaja que es “la cargada”, ya que cuenta con el apoyo de sus gobiernos.

-¿Si van por separado cuál es su escenario? –se le cuestionó.

-El escenario es que las personalidades van a ser las que van a ganar los porcentajes (…) que les servirá (a los partidos) para no perder registros y para no perder competitividad, pero no van a ganar (la Presidencia).

Se le preguntó si existe la tentación de parte de las dirigencias partidistas, particularmente del PAN y del PRI, de hacer prevalecer la partidocracia y no abrirse a la sociedad.

El senador recordó que eso mostraron los partidos cuando anunciaron que, conforme a sus propias reglas, se decidirán las candidaturas y realizarán “los siglados” (sic).

El exjefe de Gobierno planteó, por otra parte, la necesidad de reducir la lista de aspirantes a la Presidencia de la oposición, de 13, a uno por cada fuerza política, con el objetivo de poder hacer un contraste con los perfiles de Morena.

Por otro lado, durante el foro Política de Seguridad Pública en Gobierno de Coalición, organizado por los colectivos que conforman la llamada Marea Rosa, Mancera reiteró su llamado a las fuerzas políticas a firmar un acuerdo para consolidar la coalición.

“Firmemos el convenio y que se comprometan las fuerzas políticas a que nadie se va a rajar”. En este sentido, señaló que es necesario elegir ya a un candidato para empezar a trabajar, y no seguir esperando.