Toluca valora la derrota; a mantenerse arriba en Liga MX

Brian García, lateral derecho del Toluca, reconoció que la sorpresiva derrota ante Querétaro llegó en buen momento, aunque hubiera preferido que nunca llegara. A pesar de que el torneo está a la mitad y restan varias fechas por jugarse, el defensa dejó claro que no deben perder más puntos si quieren mantenerse entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

“Creo que sí. Igual hubiera estado bien que nunca hubiera caído, pero que bueno que llegó a esta hora. A darle vuelta, todo esto que queda de torneo, tratar de sacar todos los puntos posibles, mantenernos arriba y quedar entre los primeros cuatro lugares”, comentó el futbolista.

Al ser cuestionado sobre ser el mejor lateral de la Liga MX, mencionó que desde que formaba parte de Necaxa se le dio la oportunidad, aunque no tuvo una racha goleadora como ahora con los Diablos Rojos. También reconoció que aún le queda un techo muy alto para alcanzar a grandes jugadores de su posición.

“En mi equipo anterior tuve la oportunidad y no estuve tan anotador, ahorita se me dio. Todavía me falta y sé que hay jugadores de alta calidad que están por arriba y algún día los voy a alcanzar”, agregó.

Por último, García destacó la oportunidad que le ha brindado Ignacio ‘Nacho’ Ambriz desde su llegada al equipo escarlata, donde ha tenido la mayoría de minutos en el once titular. Además, destacó el estilo de juego del entrenador, donde se trata de jugar y tener la mayor posesión del esférico, lo que le hace sentir más cómodo en el terreno de juego.

“He jugado bastante y quiero seguir jugando todo lo que queda de torneo. ¿Qué destaco? Un poquito lo del juego, me gusta mucho tener el balón y aquí se da mucho que jugamos a ras de suelo y todos quieren el balón”, sentenció el jugador choricero.