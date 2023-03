Alfonso González, motivado por estar en la Selección Mexicana

By

Alfonso González comenzó a ser considerado para la Selección Mexicana para el proceso del Mundial 2026. El mediocampista había formado parte de las Selecciones Juveniles de México y jugó en los Mundiales Sub-17 de 2011 y Sub-20 de 2013.

“En lo personal, me sentí muy feliz de regresar al CAR, de estar otra vez con la Selección, de empezar un nuevo proceso, como si faltara mucho, pero también el tiempo pasa rápido, muy feliz de representar a mi país”, comentó.

Una de las razones de su convocatoria fue la regularidad que obtuvo en los últimos torneos, gracias a la ausencia de lesiones.

“En lo personal estoy a la disposición, sean cinco minutos o todo el partido, siempre intento aportar mi granito de arena, ya no me ha tocado lesiones, me ha tocado mostrar mi futbol”, dijo.

Mientras tanto, espera que el equipo mantenga la inercia positiva para llegar en el nivel óptimo a la liguilla.

“Como se ha manejado en los últimos torneos, si entras bien, haces una buena liguilla, hay que mantenernos en esa senda, con ese esfuerzo, hacer un buen partido en Pachuca, mantenernos en la parte alta, será consecuencia de partido a partido, los rivales no son fáciles a estas alturas, vamos a encarar el partido de la mejor manera”, indicó.