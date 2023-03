Jesús Corona quiere retirarse en Cruz Azul

By

El portero Jesús Corona manifestó su deseo de continuar con Cruz Azul. Ante Pumas no hay presión, hay motivación

José de Jesús Corona, portero de Cruz Azul, afirmó que su intención es poder seguir vistiendo la camiseta celeste por un tiempo más y retirarse como jugador del cuadro cementero, no obstante, es consciente que tendrá que evaluar el tema físico y llegar a un acuerdo con el presidente de La Máquina, Víctor Manuel Velázquez, para que este deseo se pueda volver realidad.

“Me juntaré con él para platicar de ese tema, mi idea es continuar en el club, pero sí le dije que sería muy sincero de cómo me sentía de mi rodilla. Por el tema que tuve hace un año ahora me siento muy bien físicamente, eso es algo muy importante para tomar esta decisión de poder continuar, se tiene que hablar con Oscar Pérez y el Tuca (Ferretti) también tiene que ser partícipe de esto, me gustaría retirarme aquí en la institución”, manifestó.

Por otra parte, Corona habló sobre el partido que disputarán ante Pumas en la Jornada 11 del Clausura 2023, afirmando que requieren los tres puntos para poder escalar posiciones en la zona de clasificación de la tabla general.

“Nosotros tenemos esa necesidad y más que tomarlo como una presión es tomarlo como una motivación, será un partido muy atractivo contra un gran rival y si obtenemos la victoria y logramos una combinación de resultados, podemos saltar hasta el octavo lugar con un partido pendiente”, expresó.