Barcelona planea homenaje a Messi

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reconoció que hubo un encuentro formal con Jorge Messi, padre del exjugador blaugrana Leo Messi, en el que hablaron del futuro homenaje que la entidad quiere hacerle al ’10’, ahora en el Paris Saint-Germain.

“Con el padre de Messi nos hemos visto, sí. Hablamos de la situación, le felicité por la victoria de Argentina y hablamos del homenaje del Barça a Leo”, reconoció el mandatario ‘culé’ en un acto en el Círculo Ecuestre.

Laporta, como en anteriores ocasiones, no quiso hablar sobre si es posible que Messi vuelva a ser jugador del Barça. “No quiero hablar más de Messi ni de la cuestión del posible regreso, porque está jugando en el PSG”, señaló.

Eso sí, preguntado por si ese posible homenaje podría servir como financiación para ese posible regreso al club, añadió: “Lo de Leo no va de dinero, estamos hablando de un homenaje”.

Todavía sobre el argentino, Laporta reiteró que le hubiera gustado que siguiera en el Barça, pero recordó que en ese momento la situación económica del club era tan mala que no tuvo otra opción que optar por la no renovación del argentino, que se fue libre al PSG.

“Me hubiera gustado no haber tenido que tomar esa decisión, pero la tenía que tomar. La institución está por encima de cualquier jugador, aunque sea el mejor de la historia. Pero me hubiera gustado que continuara y no supe cómo hacerlo. Elegí la institución”, señaló.

Por otro lado, sobre futuros fichajes, lamentó que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, diga que el FC Barcelona no podrá fichar en verano a nuevos jugadores. “Tenemos el límite salarial excedido y esto nos limita mucho. Pero cuando siento hablar de que el Barça no podrá fichar… Pienso que haremos todo lo que podamos para poder fichar”, argumentó.

“No encuentro lógico que Javier Tebas haga escarnio del FC Barcelona. Es un club importante para la Liga, y no entiendo que a veces deje ir comentarios que forman parte de la confidencialidad que debe tener con los clubes. También se ha pasado, a veces, con una serie de actuaciones que demuestran que tiene una cierta obsesión con el Barça. Espero que la relación con LaLiga mejore, porque estar enfrentados no beneficia ni a nosotros ni a LaLiga”, valoró.